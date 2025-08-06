Foot: Son Heung-min, nouvel astre de Los Angeles et de sa communauté sud-coréenne

Le Sud-Coréen Son Heung-min présente son nouveau maillot du LAFC lors d'une conférence de presse à Los Angeles, le 6 août 2025

Le Sud-Coréen Son Heung-min s'est engagé mercredi avec le Los Angeles FC, qui espère passer dans une nouvelle dimension sportive, commerciale et culturelle avec l'attaquant vedette.

Son transfert en provenance de Tottenham, attendu depuis plusieurs jours, est estimé à 26 millions de dollars (environ 22 millions d'euros) par ESPN et The Athletic, un nouveau record pour le championnat nord-américain (MLS).

Son, 33 ans, avait assisté mardi soir en tribunes au succès de sa nouvelle équipe contre le club mexicain Tigres UANL 2-1 en Leagues Cup.

"J'ai trouvé le match incroyable, les supporters n'ont pas arrêté de chanter. Je n'avais qu'une envie, c'était de courir sur la pelouse pour montrer de quoi je suis capable", a expliqué le joueur lors d'une conférence de presse alternant entre anglais et coréen mercredi après-midi au BMO Stadium.

Pull gris, t-shirt et pantalon noirs répondant à ses cheveux de jais, Son a été présenté en grande pompe devant une centaine de personnes mêlant fans, médias et invités, dont la maire de la ville Karen Bass qui a souhaité "bienvenue à la maison" à "Sonny".

Le joueur, qui s'est dit "en bonne forme et prêt à jouer", a signé un contrat jusqu'en 2027 avec des options pour deux années supplémentaires.

Son débarque en pleine saison MLS auréolé de son statut de star de Premier League après dix saisons à Tottenham (454 matches, 173 buts) dont il était sur la fin le capitaine, finissant par remporter un trophée au printemps avec la Ligue Europa.

Atout sportif et coup marketing

L'attaquant va retrouver en Californie le gardien français Hugo Lloris, son ancien coéquipier chez les Spurs, avec lequel il avait terminé 2e du championnat anglais en 2017 ou encore finaliste malheureux de la Ligue des champions en 2019.

Des supporteurs attendent Son Heung-min à l'aéroport de Los Angeles, le 5 août 2025 AFP

"On a beaucoup parlé lorsque les rumeurs de transfert ont débuté, il ne me disait que des bonnes choses à propos de LA. Hugo m'a aidé dans mon choix. Le revoilà, mon capitaine", a souri Son, très à l'aise.

Si le Sud-Coréen s'ajoute à la liste des stars dans leur trentaine à rejoindre la MLS (David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, Thierry Henry...), qui compte dans ses rangs l'Argentin Lionel Messi à Miami, son arrivée revêt une importance particulière pour le LAFC, sacré champion en 2022 puis finaliste en 2023.

La jeune équipe créée en 2018 saisit ainsi l'opportunité marketing de séduire l'importante communauté coréenne du pays (1,8 million de personnes selon le Pew Research Center) et surtout de la ville de Los Angeles (320.000 personnes), en enrôlant cette icône nationale.

"Vous verrez des drapeaux, coréens ou de la ville de Los Angeles, que nous serons fiers d'agiter (...) on a commencé à préparer quelques motifs pour des tifos pour qu'il se sente bienvenu", explique à l'AFP Josh Lee, coprésident du groupe de supporters "Tigers", basé dans le quartier très animé de Koreatown, situé à quelques kilomètres du stade.

Justin Huh, qui sort de la boutique du stade maillot or et noir sur le dos, veut, lui, "faire partie de cette vague", et planifie de "venir autant que possible au stade", notamment lors du prochain match à domicile le 1er septembre contre San Diego.

"J'anticipe avec sa signature un impact similaire à celui qu'a pu avoir l'arrivée de Shohei Ohtani (star du baseball) aux Los Angeles Dodgers sur le marché japonais", raconte cet Américain d'origine coréenne, habitant de Koreatown âgé de 26 ans, tout juste converti en faveur du LAFC.

Objectif Mondial-2026

Sportivement, Son a les moyens de briller rapidement en MLS, même si sa dernière année dans le nord de Londres s'est avérée moins flamboyante que les précédentes.

La maire de Los Angeles Karen Bass et Son Heung-min, le 6 août 2025 AFP

Le LAFC avait fait de la place dans son effectif avec le départ début juillet de l'attaquant français Olivier Giroud pour Lille, après être sorti la tête basse de la Coupe du monde des clubs en juin (deux défaites, un nul).

La franchise de la mégapole californienne, actuellement 6e de la conférence Ouest de MLS avec trois matches en moins que le leader San Diego, pourra aligner Son en attaque avec l'ancien Stéphanois Denis Bouanga ou encore le Turc Cengiz Ünder.

Le capitaine de la Corée du Sud, qui compte plus de 130 sélections et trois Coupes du monde (2014, 2018 et 2022) à son actif, va ouvrir dès cet été un chapitre important de sa carrière en Amérique du nord, avant la Coupe du monde 2026, co-organisée par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada, pour laquelle son pays est déjà qualifié.

Clin d'œil de l'histoire, son sélectionneur Hong Myung-bo, héros de l'équipe nationale lors de la Coupe du monde 2002 à domicile (4e place), avait, lui, terminé sa carrière de joueur en MLS, dans le club rival du LA Galaxy (2003-2004).