Foot: Ter Stegen, gravement blessé au genou, absent plusieurs mois

Le gardien du FC Barcelone et de l'Allemagne, Marc-Andre ter Stegen, victime d'une rupture d'un tendon rotulien, va être opéré lundi et sera probablement forfait jusqu'à la fin de la saison, obligeant son club et sa sélection à lui trouver rapidement un remplaçant.

"Lundi après-midi, (il) va subir une intervention chirurgicale" et plus d'informations seront ensuite fournies, a écrit lundi dans un communiqué le Barça au sujet de son international allemand de 32 ans, qui s'est blessé la veille lors de la victoire (5-1) en championnat d'Espagne sur le terrain de Villarreal.

Ter Stegen est sorti sur une civière quelques secondes avant la mi-temps, après être mal retombé en captant un ballon sur corner.

Inaki Pena a remplacé Ter Stegen et devrait prendre la place de l'Allemand, mais le Barça pourrait chercher à recruter un remplaçant.

La presse espagnole évoque déjà les noms du Costaricien Keylor Navas, libre depuis cet été et la fin de son contrat au PSG, et de l'Allemand Loris Karius, qui n'a pas été conservé par Newcastle.

Trois gardiens déjà passés par le club, les Espagnols Jordi Masip et Edgar Badia, et le Chilien Claudio Bravo, 41 ans, qui a annoncé sa retraite fin aoüt, sont également cités.

Arrivé en Catalogne en 2014 en provenance du Borussia Mönchengladbach, ter Stegen a remporté la Ligue des champions 2015 ainsi que cinq titres de Liga et cinq Coupes d'Espagne avec le FC Barcelone.

L'option Nübel

L'absence de ter Stegen chamboule également les plans du sélectionneur allemand Julian Nagelsmann, qui l'avait promu gardien numéro 1 de la Mannschaft début septembre avant l'ouverture de la Ligue des nations, après 12 ans d'attente dans l'ombre de Manuel Neuer.

Neuer a décidé fin août de prendre à 38 ans sa retraite internationale, laissant enfin le champ libre à sa doublure, qui ne compte à 32 ans que 40 sélections en équipe d'Allemagne contre 124 à son aîné.

Pour ses deux premiers matches comme titulaire, ter Stegen avait gardé sa cage vierge contre la Hongrie (5-0) avant d'encaisser deux buts contre les Pays-Bas (2-2), en Ligue des nations.

"La nouvelle de la blessure de Marc a été un grand choc pour nous. Il va beaucoup nous manquer en équipe nationale, sur et en dehors du terrain", a réagi Nagelsmann.

"Marc a déjà dû faire face à plusieurs revers au cours de sa carrière. Cette fois encore, il reviendra plus fort, j'en suis convaincu", a commenté de son côté Rudi Völler, le directeur sportif de la sélection.

Le gardien allemand du FC Barcelone Marc-André Ter Stegen fait un arrêt lors du match de Ligue des champions contre l'AS Monaco, au Stade Louis II dans la Principauté de Monaco, le 19 septembre 2024 AFP

Pour la Mannschaft, c'est l'occasion de tester Alexandre Nübel, (déjà) 28 ans, sous contrat jusqu'en 2029 avec le Bayern Munich et prêté à Stuttgart, où il dispute cette année la Ligue des champions.

Par ailleurs, personne à la fédération allemande n'a évoqué un éventuel retour de Manuel Neuer, qui aura 40 ans en 2026 lors de la Coupe du monde organisée aux Etats-Unis, Mexique et Canada, prochain objectif des hommes de Nagelsmann.