Foot: un mercato animé en Europe mais peu de sommes folles

A l'image de l'arrivée "libre" de Kylian Mbappé au Real Madrid, le mercato européen a été animé mais peu de sommes folles ont été dépensées, alors que l'Arabie saoudite a encore réalisé quelques belles prises.

. Espagne: Le Real mise gros sur Mbappé, le Barça dégraisse

En Espagne, l'attraction de l'été a évidemment été la signature au Real Madrid de Kylian Mbappé, après sept saisons au Paris Saint-Germain. Si le Real n'a pas eu à verser d'indemnité pour un joueur en fin de contrat, le champion du monde français lui coûtera 15 millions d'euros de salaire net annuel et une prime à la signature supérieure à 100 millions.

Le milieu offensif espagnol du FC Barcelone Dani Olmo, le 12 août 2024 lors de sa présentation au stade olympique Lluis-Companys à Barcelone AFP/Archives

Le grand rival du Real, Barcelone, toujours dans une situation financière critique, a subi un dégraissage de masse avec 13 départs. Cela lui a permis de ramener au bercail la révélation espagnole de l'Euro-2024, Dani Olmo, formé à la Masia mais parti briller en pro au Dinamo Zagreb puis au RB Leipzig, pour 55 M EUR.

L'Atlético d'Antoine Griezmann s'est renforcé avec les buteurs argentin Julian Alvarez et norvégien Alexander Sorloth, le défenseur franco-espagnol Robin Le Normand, l'international français Clément Lenglet (en prêt) et le milieu anglais Conor Gallagher.

. Angleterre: Chelsea en grand animateur

Chelsea a de nouveau remporté la palme du mercato le plus dépensier avec plus de 200 millions de livres sterling (environ 240 M EUR) pour attirer une dizaine de joueurs, dont Pedro Neto et Joao Félix, en attendant peut-être l'arrivée de Jadon Sancho en provenant de Manchester United.

Les Londoniens ont cédé Romelu Lukaku à Naples et ont aussi recasé Raheem Sterling en prêt à Arsenal.

Brighton, délaissé par son entraîneur Roberto De Zerbi, séduit par l'Olympique de Marseille, a aussi multiplié les arrivées, dont celle du Français Georginio Rutter (Leeds), de même que West Ham avec Jean-Clair Todibo, Aaron Wan-Bissaka ou encore Niclas Füllkrug.

Le milieu allemand de Manchester City Ilkay Gündogan le 24 août 2024 à l'Etihad Stadium de Manchester AFP/Archives

A l'inverse, le champion en titre Manchester City s'est contenté d'acheter Savinho et de faire revenir son ex-capitaine Ilkay Gündogan, tout en laissant filer Julian Alvarez en Espagne et Joao Cancelo en Arabie saoudite. De son côté, Arsenal, outre le prêt de Sterling, a procédé par petites touches en recrutant en défense (Riccardo Calafiori) et au milieu (Mikel Merino). Liverpool n'a offert qu'une recrue au nouvel entraîneur Arne Slot, l'ailier italien Federico Chiesa (Juventus).

. Italie: la Juventus et Naples en force

Après une saison 2023-24 décevante, la Juventus Turin a confié à Thiago Motta un effectif profondément remanié avec notamment le transfert le plus onéreux en Serie A, pour l'international brésilien Douglas Luiz, d’Aston Villa (51,5 M EUR).

Le milieu de la Juventus Turin Douglas Luiz avec le Brésil, le 6 juillet 2024 à Las Vegas GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

La Juve a également recruté Képhren Thuram, Teun Koopmeiners ou Pierre Kalulu pour une facture qui va dépasser allègrement les 100 millions d'euros, tout comme à Naples, dixième l'an dernier, qui a recruté Alessandro Buongiorno, pour Romelu Lukaku (Chelsea) et Scott McTominay (Manchester United).

Naples espérait partiellement compenser ces dépenses en vendant le Nigérian Victor Osimhen aux Saoudiens d'Al Ahli pour plus de 75 millions d'euros, mais la transaction patine alors que le club de Jeddah semble sur le point de se mettre d'accord avec Brentford pour engager l'attaquant international anglais Ivan Toney.

L'AC Milan a semblé presque raisonnable avec 20 M EUR pour Youssouf Fofana (Monaco), 15 M EUR pour Emerson Royal (Tottenham) ou 13 M EUR pour le capitaine des champions d'Europe espagnols Alvaro Morata (Atlético). L'Inter, champion en titre, a fait profil bas avec les signatures de Piotr Zelisnki (Naples) et Mehdi Taremi (Porto), en fin de contrat.

. Allemagne: Olise au Bayern, Guirassy à Dortmund

Le milieu français du Bayern Munich Michael Olise avec les Bleus aux JO de Paris, le 24 juillet 2024 au stade de Marseille AFP/Archives

Loin de l'agitation du mercato estival 2023 et l'arrivée de Harry Kane au Bayern pour plus de 100 millions d'euros, l'été a été calme en Allemagne. Michael Olise, en provenance de Crystal Palace, a rejoint Munich pour l'opération la plus onéreuse du championnat (53 M EUR), alors que Kingsley Coman a cédé aux sirènes saoudiennes.

De son côté, Serhou Guirassy, deuxième meilleur buteur de Bundesliga l'an dernier (28 buts), a rejoint Dortmund pour 18 M EUR même s'il se remet d'une blessure à un genou découverte lors de la visite médicale.

. France: Marseille chamboule tout

L'entraîneur de Marseille Roberto De Zerbi, le 17 août 2024 contre Brest en Ligue 1, au stade Francis-Le-Blé de Brest AFP/Archives

Dans une Ligue 1 au pain sec après la baisse des droits de retransmissions télé, Marseille a multiplié les signatures avec l'attaquant anglais Mason Greenwood, le gardien argentin Geronimo Rulli, le milieu danois Pierre-Emile Hojbjerg ou les Français Elye Wahi et Neal Maupay. Pour mettre tout ça en musique, l'OM a recruté l'Italien Roberto De Zerbi à la réputation flatteuse d'adepte du beau jeu.

Un grand chambardement qui rend le mercato du Paris SG, malgré les arrivées de Joao Neves pour 70 M EUR ou de Désiré Doué pour 65 M EUR, bonus compris, presque raisonnable, surtout après avoir été déserté par sa dernière immense star, Kylian Mbappé.

