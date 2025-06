Football: dernier hommage rendu à Bernard Lacombe près de Lyon

Plusieurs centaines de personnes, sa famille, des personnalités du football français, des hommes politiques locaux ou encore des anonymes ont rendu un dernier hommage à l'ancien attaquant international de Lyon, Bernard Lacombe, mort le 17 juin à 72 ans, mercredi à Fontaines-sur-Saône, près de Lyon.

"Je perds plus qu'un ami, un frère, une part de moi et l'OL aussi", a déclaré, visiblement ému, l'ancien président emblématique de l'OL Jean-Michel Aulas, dans un discours qui a débuté les obsèques.

Avec quatre cents places, l'église Saint-Louis de la petite commune des bords de Saône n'a pas pu accueillir tout le public pour la cérémonie, diffusée à l'extérieur grâce à des haut-parleurs et suivie par trois cents personnes sous une chaleur accablante.

La messe, qui a duré près d'une heure et demie, était également retransmise en direct par les antennes locales de France 3, de BFM TV et la webtV de l'OL.

A l'entrée de l'église, juste avant la cérémonie, Guy Genet, un ancien coéquipier de Bernard Lacombe et comme lui originaire de Fontaines (Métropole de Lyon), a recouvert le cercueil de l'ancien avant-centre avec le maillot emblématique des années 70 de l'OL, blanc avec des liserets rouge et bleu.

Parmi les personnalités présentes, qui ont été les coéquipiers du disparu, on notait la présence d'Alain Giresse, Marius Trésor, Dominique Rocheteau, Raymond Domenech ou encore Luis Fernandez et Sonny Anderson.

Raymond Domenech, ancien joueur du club et ancien sélectionneur national et Jean-Michel Aulas (g), ancien président du club, aux obsèques de Bernard Lacombe, ancien attaquant de l'Olympique lyonnais, le 25 juin 2025 à l'église Saint-Louis à Fontaines-sur-Saône près de Lyon AFP

"C'était un guide"

"Il a été un footballeur hors norme, l'un des plus grands attaquants de notre football qui aimait le Lyon des promesses tenues et des amitiés solides", a souligné Jean-Michel Aulas, évoquant "37 ans d'une amitié rare, solide et loyale qui traverse les saisons avec un homme de fidélité".

Plusieurs anciens joueurs lyonnais ont également témoigné de leur relation avec Bernard Lacombe à l'image du gardien emblématique, Grégory Coupet.

"C'était un guide, un dirigeant fantastique. Il m'avait recruté et n'était jamais avare d'anecdotes. Il faisait vraiment aimer l'OL", a-t-il dit, peinant à retenir ses larmes.

"Nous perdons une légende. J'évoluais au même poste que lui et j'échangeais beaucoup de choses avec Bernard. Il était un homme incroyable à Lyon et au-delà. Il a eu une telle carrière de joueur et de dirigeant qu'il n'est pas surprenant de voir tant de personnalités venir lui rendre hommage", a confié pour sa part, l'ancien avant-centre de Lyon, Florian Maurice.

"Notre relation allait au-delà du football. Il transmettait des valeurs. Bernard représentait Lyon et la France", a déclaré Bafétimbi Gomis, lui aussi ancien avant-centre du club lyonnais.

Le Brésilien Sonny Anderson, ancien joueur du club, lors des obsèques de Bernard Lacombe, ancien attauquant de l'Olympique lyonnais, le 25 juin 2025 à l'église Saint-Louis à Fontaines-sur-Saône près de Lyon AFP

Ancien entraîneur de l'OL (2000-2002), Jacques Santini a pour sa part souligné "la générosité de son frère, son ami depuis l'adolescence", évoquant notamment ses engagements dans l'association à but humanitaire, docteur Clown, pour laquelle Bernard Lacombe visitait les enfants malades dans les hôpitaux.

L'inhumation a eu lieu dans la stricte intimité familiale au cimetière de Fontaines-Saint-Martin (Métropole de Lyon), commune voisine de Fontaines-sur-Saône, où il vivait étant jeune.