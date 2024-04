Football : entre RS Berkane et l'USM d'Alger, le match impossible ?

Le match retour de la demi-finale de la Coupe de la Confédération Africaine de Football entre la RS de Berkane et l'USM d'Alger ce dimanche risque de se terminer comme le match aller : une rencontre avortée sur la pelouse et une victoire tranchée sur tapis vert.

Bis repetita. Comme à l'aller en Algérie, le match retour entre la Renaissance Sportive de Berkane et l'Union Sportive de la Medina d'Alger (USMA) qui doit se jouer cette fois en terre marocaine, dimanche 28 avil, n'aura peut-être pas lieu.

Le club algérois compte de nouveau déclarer forfait pour protester contre le maillot de l'équipe adverse, selon le journal arabophone algérien Ennahar. La raison est la même qu'à l'aller : la carte du Maroc qui est représentée sur ce maillot intégre le Sahara occidental, territoire revendiqué par les Sahraouis soutenus par l'Algérie et que le Maroc considère comme faisant partie du sien.

"La réunion technique d'avant-match entre les deux équipes s'est conclue par l'approbation du commissaire du match de faire jouer les adversaires de Berkane avec des maillots portant une carte imaginaire", affirme le quotidien algérien. Une carte qui "ne respecte pas la souveraineté de l'Algérie", selon lui.

Selon le média marocain le 360, Berkane ne va rien changer à sa préparation au match aller, et surtout pas son "maillot habituel" souligne ce média. Un maillot orange floqué de la "carte intégrale du Maroc".

L'enjeu est de taille pour l'USMA, deux fois vainqueur et tenant du titre de la Coupe de la Confédération. Pour espérer se qualifier, les Algériens doivent gagner avec plus de trois buts d'écart. Car le forfait de l'USMA lors du match aller a été sanctionné par la CAF qui a accordé la victoire au RS Berkane sur le score de 3-0. Le 26 avril, le Jury d'appel de la CAF a rejeté tous les recours de la Fédération algérienne.

Pour le quotidien algérien francophone El Watan, un autre match se joue hors des terrains de foot, sur la scène politique. "Le plus grand défi est sans doute celui qu’attend la Fédération Algérienne de Football pour mettre le tempo et convaincre les associations membres de la Confédération africaine de football (CAF) à aller vers une révision des statuts et règlements qui régissent les différentes compétitions, notamment sur ce point précis qui concerne les parties (ou territoires) en conflit. L’Algérie a toujours joué un grand rôle dans ce sens, depuis la glorieuse équipe du FLN."

Dans sa bulle dans la mesure du possible, l'équipe de l'USMA s'est rendue au Maroc et s'est entraînée sur place, témoigne le club algérois.

La rencontre au stade municipal de Berkane est prévu à 19H TU, sous la direction de l'arbitre congolais Jean-Jackes Ndala Ngambo.

L'autre demi-finale retour de la Coupe de la Confédération opposera les Ghanéens de Dreams FC et les Égyptiens du Zamalek, dimanche 28 avril, après un match aller qui s'est soldé par un 0 à 0.