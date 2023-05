Football : le PSG remporte son onzième titre de champion de France

Les joueurs du PSG entourent Lionel Messi qui vient tout juste de marquer un but. Ce but, c'est celui de la victoire et l'Argentin offre à son club son 11e titre de champion en Ligue 1. Stade de la Meinau, Strasbourg - 27 mai 2023.

Le Paris Saint-Germain a remporté son onzième titre de champion de France, un record, sans briller samedi à Strasbourg (1-1) avec un but de Lionel Messi, un cadeau d'adieu du génie argentin avant que le club ne lance un nouveau projet.

Au bout d'une saison émaillée de crises de toutes sortes, le PSG décroche enfin ce titre qui lui permet de doubler l'AS Saint-Étienne, dix fois championne. Un des animateurs de cet exercice digne d'une série télé, Léo Messi, a signé le but qui sacre Paris, sur un excellent service de son partenaire d'attaque, Kylian Mbappé.

L'attaquant du PSG Kylian Mbappé en pleine action face à Strasbourg pendant la ligue 1 de football. Il domine son adversaire Ismael Doucoure. Stade de la Meinau, Strasbourg - 27 mai 2023. AP/Jean-François Badias

La "Pulga", régulièrement sifflée au Parc des Princes depuis l'élimination par le Bayern Munich, termine sur une belle note statistique, 16 buts et 16 passes décisives en L1, avant la 38e et dernière journée contre Clermont, pour célébrer le sacre avec un public qui ne l'a pas complètement adopté.

A l'image de Messi, le PSG n'a pas eu à forcer son talent face à un adversaire qui a assuré son maintien, Nantes (17e), à sept longueurs, ne pouvant plus le rattraper.

Mbappé talonné par Lacazette

Le Racing a même égalisé grâce à un ancien du PSG, un grand classique, Kevin Gameiro, buteur en deux temps, reprenant d'un contrepied subtil une puissante frappe repoussée par Gianluigi Donnarumma (79e).

Paris est couronné au bout d'un match sans intensité sur la pelouse, mais à la chaude ambiance en tribunes. Messi a d'ailleurs marqué devant le triangle de la Meinau occupé par ses ultras, réconciliés avec le club après une période de bouderie.

Tweet URL

Christophe Galtier décroche donc un second titre de champion, deux ans après avoir guidé Lille devant le PSG de Thomas Tuchel puis Mauricio Pochettino, mais ne devrait pas rester dans le nouveau projet, où Mbappé va prendre une place encore plus importante.

L'emblème du club n'a pas réussi à distancer Alexandre Lacazette, buteur avec l'OL, dans la course au titre de meilleur canonnier, avec 28 buts contre 27 au capitaine lyonnais avant la dernière levée.

Il reste donc un enjeu au PSG, aider son capitaine d'un soir - Marquinhos était blessé - à décrocher un cinquième titre consécutif de meilleur buteur, comme Jean-Pierre Papin entre 1988 et 1992.

Joie communicative

Cela aidera à pimenter le match du titre, car samedi, comme le résultat nul convenait aux deux équipes, Paris pour être champion, Strasbourg pour rester en L1 après s'être fait peur une grande partie de la saison, les 22 acteurs ne se sont pas trop démenés.

Le PSG a eu deux occasions coup sur coup, un numéro de funambule de Mbappé contré au dernier moment (29) et une reprise de Renato Sanches parée par Mats Sels (29), et le Racing a frappé le poteau par Habib Diallo (38). Le Sénégalais a eu encore une occasion (70), avant l'égalisation, et Mbappé une dernière balle pour reprendre de l'avance sur Lacazette (85), mais les dernières secondes se sont terminées sur une passe à dix inoffensive.

Les supporters alsaciens ont fait la fête, pour célébrer le maintien, et ont aussi célébré un de leurs joueurs fétiches, Dimitri Liénard, en fin de contrat après dix ans au club, où il était arrivé en National. "Une décennie à honorer nos couleurs", disait la banderole des ultras, en-dessous d'un grand portrait du joueur sur toute la tribune.

Très ému à son entrée en jeu à la place de Colin Dagba (66), Liénard en a même eu du mal à agrafer son brassard. "C'est extra, je souhaite à tout jeune footballeur de vivre ce que j'ai vécu avec le public. Je ne suis pas le seul à avoir eu des larmes ce soir", a-t-il lâché au micro de Prime Video. Samedi soir, tout le monde était heureux.

Galtier veut rester

"Je mérite de continuer" une deuxième saison au Paris Saint-Germain, a assuré l'entraîneur Christophe Galtier après le titre de champion de France décroché à Strasbourg. "Oui, j'estime personnellement que je mérite de continuer", a répondu le technicien à la question: "Méritez-vous une seconde saison?".

"Pourquoi je le mérite? Parce que je me suis donné à fond dans cette saison, avec beaucoup d'énergie. Nous avons su, j'ai su maintenir le cap dans les moments très, très difficiles, que ce soit sur un plan personnel comme professionnel", a ajouté l'intéressé. Il évoquait là les soupçons de racisme datant de sa saison précédente à Nice, pour lesquels une enquête est en cours, et, sur un plan sportif, la seconde moitié de saison.

Lire aussi France : soupçonné de racisme, l'entraîneur Christophe Galtier porte plainte pour diffamation et menaces de mort

L'entraîneur du PSG Christophe Galtier et Kylian Mbappé, le 27 mai 2023 à Strasbourg AFP

"La juste analyse, que vous ne voulez pas faire, c'est qu'il y a eu un PSG avant la Coupe du monde, et un PSG post-Coupe du monde, avec des joueurs très importants qui pour certains ne jouent pas depuis 16, 17 matches", a-t-il souligné, allusion notamment à Neymar, blessé depuis février. "Nous sommes champions de France, nous avons gagné le Trophée des champions, les saisons catastrophiques au PSG c'est quand on n'est pas champion, c'est arrivé", a-t-il souligné. Paris a été devancé en 2017 par le Monaco de Kylian Mbappé et en 2021 par le Lille OSC entraîné par... Galtier lui-même.

Il y a un grand décalage entre ce que les médias peuvent dire et ce que je vis au quotidien.

En contrat jusqu'en 2024, Galtier compte donc honorer sa deuxième année, même si le PSG cherche des entraîneurs sur le marché selon de nombreux médias. "Malgré tout ce que vous pouvez dire, et c'est votre travail, ce que vous pouvez écrire, malgré les analyses, les remarques, la méchanceté, le non respect pour certains, il y a tout ce que je vis moi en interne, au long de la saison, et ce que je vis dans cette deuxième partie de saison avec mes joueurs, mes dirigeants, il y a un grand décalage entre ce que les médias peuvent dire et ce que je vis au quotidien", a insisté Galtier.

En décrochant un onzième titre record de champion, "on a atteint un objectif clairement défini", a conclu le technicien. "On ne l'a pas atteint en Coupe de France ni en Ligue des champions, mais c'était très compliqué en deuxième partie de saison".