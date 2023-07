Football: L'Inter Miami officialise l'arrivée de Messi, son plan pour percer en MLS

La star argentine du football Lionel Messi jouera jusqu'en 2025 avec son nouveau club, l'Inter Miami, avec l'ambition de le sortir des profondeurs du championnat nord-américain (MLS), son arrivée officialisée samedi donnant espoir aux supporteurs du club floridien qui compte parmi ses propriétaires David Beckham.

Une cérémonie aura lieu dimanche pour présenter "La Pulga" officiellement et il pourrait faire ses débuts sur le terrain dès vendredi.

"Je suis très heureux d'entamer cette nouvelle étape de ma carrière avec l'Inter Miami et aux Etats-Unis", a déclaré samedi l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, cité dans un communiqué.

"C'est une chance fantastique et ensemble nous continuerons ce merveilleux projet. Notre but est de travailler ensemble pour atteindre les objectifs fixés et je suis très impatient à l'idée d'y contribuer dans mon nouveau club", a ajouté le septuple Ballon d'or, sacré champion du monde l'hiver dernier avec l'Argentine.

L'Inter Miami est actuellement dernier de la division Est de la Major League Soccer et doit affronter vendredi à domicile le club mexicain de Cruz Azul dans le cadre de la Leagues Cup, qui réunit clubs américains et mexicains.

L'arrivée de Messi, qui s'est révélé à Barcelone entre 2004 et 2021, est l'évènement le plus important pour la MLS depuis celle de Beckham, maintenant devenu l'un des propriétaires de l'Inter Miami, au Los Angeles Galaxy en 2007.

Des supporters du joueur argentin de football Lionel Messi attendent son arrivée au DRV PNK Stadium à Fort Lauderdale, (Floride), le 11 juillet 2023 après l'annonce de sa signature au club de l'Inter Miami jusqu'en 2025. AFP/Archives

Beckham avait fait débuter l'Inter Miami en MLS en 2020 après avoir longtemps cherché un stade pour cette nouvelle formation.

"Il y a dix ans, lorsque j'ai entrepris d'établir une nouvelle équipe à Miami, j'avais dit que je rêvais d'amener les plus grands joueurs du monde dans cette ville extraordinaire, des joueurs partageant la même ambition que la mienne lorsque j'ai rejoint LA Galaxy pour contribuer au développement du football aux Etats-Unis et construire un héritage pour la prochaine génération de ce sport que nous aimons tant", a souligné Beckham samedi.

"Aujourd'hui, ce rêve est devenu réalité. Je ne pourrai être plus fier de voir un joueur du calibre de Leo rejoindre notre club et je suis aussi ravi d'accueillir un bon ami et sa famille au sein de la communauté de l'Inter Miami. La prochaine phase de notre aventure commence et je suis impatient de voir Leo entrer sur le terrain", a-t-il ajouté.

consécration pour le MLS

L'entraîneur du club, Gerardo "Tata" Martino, a déjà dirigé Messi à deux reprises: à Barcelone pendant la saison 2013-14, avec la Super Coupe d'Espagne à la clé, et de 2014 à 2016 dans la sélection nationale argentine.

Messi, considéré comme le plus grand joueur actuel, a également remporté la Copa America en 2021 et détient le record de 103 buts marqués en 175 matches avec l'équipe nationale argentine.

L'ancien joueur de football anglais David Beckham, l'un des proriétaires du club de l'Inter Miami qui a engagé jusqu'en 2025 le joueur argentin Lionel Messi, lors d'une campagne promotionnelle à Aix-en-Provence (France) le 21 juin 2023. AFP/Archives

"Nous sommes plus que ravis que le plus grand joueur du monde a choisi l'Inter Miami et le championnat Major League Soccer", a souligné le responsable de ce championnat Don Garber. "Sa décision témoigne de l'ascension et de l'énergie de notre championnat et de notre sport en Amérique du nord. Nous n'avons aucun doute que Lionel Messi va montrer au monde que la MLS peut accueillir les meilleurs joueurs".

L'Argentin fera sa première apparition publique avec l'Inter Miami dimanche lors d'une cérémonie haute en couleur qui pourrait réunir 18.000 personnes. Il tiendra ensuite une conférence de presse lundi et participera à son premier entrainement mardi.

"Nous avons promis de bâtir un club ambitieux qui attirera les meilleurs joueurs du monde", a affirmé le directeur exécutif du club Jorge Mas.

Messi devrait être rejoint à Miami par un autre joueur de classe mondiale, l'Espagnol Sergio Busquets, avec l'ambition de sortir le club des tréfonds du classement.

"Leo" a également remporté quatre fois la Ligue des Champions, une médaille d'Or olympique et de multiples titres de champion d'Espagne.

Il avait rejoint le Paris Saint-Germain ces deux dernières saisons mais, s'il vient de remporter le championnat de France, il n'est pas parvenu à accrocher une nouvelle Ligue des Champions à son palmarès avec le club français.