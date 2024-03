Football : Mohamed Bamba, la bonne pioche ivoirienne de Lorient

Des statistiques record

Six buts marqués après six matchs de Ligue 1 : son insolente efficacité place Mohamed Bamba au niveau d'un certain Neymar Jr et l’approche des joueurs records du championnat. Seuls Zlatan Ibrahimovic (au Paris Saint-Germain comme le Brésilien) et Mario Balotelli (à l'OGC Nice) ont réussi de meilleurs débuts en Ligue 1 depuis qu’Opta analyse la compétition (6 buts en 5 matchs). Et si l’on réduit la comparaison avec ses prédécesseurs à Lorient, le Nigérian Terem Moffi, parti depuis à Nice, avait dû attendre son quinzième match en Ligue 1 pour parvenir à un tel total.



Dans une interview publiée ce samedi par le quotidien régional Le Télégramme, Mohamed Bamba revient sur ses débuts de rêve. Lui-même s’avoue surpris. « Quand je suis arrivé, je n’imaginais pas forcément que ça allait aussi bien se passer au FC Lorient. À Wolfsberg, je voulais marquer 20 buts dans la saison. Ici, je me suis fixé l’objectif de 15 buts », a confié la recrue au journal local. Les supporters des Merlus ne demandent qu’à le voir réussir son pari. On les comprend : depuis l’arrivée de Bamba, leur équipe revit. Avec leur bonne pioche ivoirienne, les coéquipiers de Laurent Abergel ont remporté quatre matchs (contre deux seulement durant toute la première partie de la saison), fait un nul, pour deux défaites seulement, face à Nantes et à Lyon.

Un attaquant complet

Grand (1m85) mais aussi mobile, Mohamed Bamba présente une vaste palette offensive. Ses six réalisations se partagent équitablement entre coups de tête victorieux (contre Le Havre, Reims et Strasbourg) et finitions du pied droit (Metz, Strasbourg, Rennes). « C’est un attaquant complet. C’est ce qui nous a plu quand on l’a observé, expliquait le mois dernier l'entraîneur de Lorient, Régis Le Bris. On manquait un peu de profondeur dans notre jeu. Mohamed Bamba a le profil pour apporter cette générosité-là, et cette capacité athlétique à pouvoir la répéter, à être puissant, véloce et porté par ses intentions. »



L'instinct du buteur, bien sûr, mais pas seulement. Mohamed Bamba fait aussi briller ses coéquipiers, grâce notamment à son placement et sa capacité à jouer dos au but. « Il a une énorme générosité, il est altruiste. C’est un buteur altruiste, qui va donner énormément pour l’équipe, sur les efforts défensifs, sur les courses », disait encore le coach des Merlus, le mois dernier au micro de Prime. Sous le charme, le technicien formulait un vœu en guise de conclusion. « Il a surtout cette volonté qui porte les buteurs d’aller en mettre un, puis un deuxième et j’espère qu’il ne s’arrêtera pas ! » Mohamed Bamba, qui en est donc à six buts, série en cours, ne le démentira certainement pas. « Plus jeune, on ne me demandait pas si j’avais marqué des buts mais combien j’en avais mis », se marrait d'ailleurs l'intéressé dans son récent entretien avec le Télégramme.

Un parcours atypique



Il en faut du courage pour quitter sa ville natale de Bouaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire, dès l'âge de 18 ans pour tenter sa chance loin de chez soi. Ce choix osé, Mohamed Bamba l'a fait en rejoignant l'Hapoël Rishon LeZion. Le club israélien, alors en deuxième division locale, s'interroge d'abord sur cette jeune recrue, qui n'a même pas joué avec l'équipe première du Bouaké FC avant d'atterrir en périphérie de Tel-Aviv. Les doutes sont peu à peu chassés au fur et à mesure que le jeune Ivoirien fait l'apprentissage du métier de footballeur. Lors de sa dernière saison, la consécration intervient, sous la forme d'un rang de meilleur buteur du championnat avec 20 buts en 37 matchs.



En juillet 2023, c'est le grand saut vers l'Europe. Le Wolfsberger AC est séduit par Mohamed Bamba. Un recrutement à l'ancienne : le club autrichien de milieu de tableau, qui ne dispose même pas de scout, formule une offre pour s'attacher ses services sur la foi de vidéos convaincantes. Point de temps d'adaptation cette fois : les débuts sont fracassants pour le jeune homme, auteur de 5 buts lors de ses 7 premiers matchs de Bundesliga autrichienne. La suite est à l'avenant. Un mercato plus tard, le FC Lorient mettra 5 millions d'euros sur la table pour faire venir Mohamed Bamba. Le passage de la Carinthie au Morbihan n'a pas calmé l'ardeur offensive de celui que son agent, Dudu Dahan, décrivait comme entièrement focalisé sur son métier. « En 20 ans, je n’ai jamais rencontré un joueur avec une telle mentalité, assurait le conseiller à So Foot. Il est très religieux, il prie beaucoup, dort beaucoup, vous ne le verrez jamais dehors à faire la fête. Il n’a jamais bu dans sa vie, il n’a jamais été en discothèque, il reste chez lui et je pense que c’est son pouvoir. »

Un destin international ?

Reste dès lors une question : verra-t-on prochainement Jonathan Bamba renforcer les champions d'Afrique ? Guy Demel, qui le coacha en U23, ne tarit en tout cas pas d'éloges sur le jeune joueur.



« C’est quelqu’un qui ne rechigne pas au travail, qui aime bosser, qui prend chaque séance d’entraînement comme une opportunité de travailler et de parfaire son football. Il est très réservé dans un groupe. Il est timide, observe énormément et a besoin d’avoir ses marques et être totalement en confiance pour se libérer un peu. D’où le fait que, quand il parle on y prête attention, car il ne parle pas énormément, il observe beaucoup mais souvent il voit juste quand il s’exprime », constate celui qui occupe désormais les fonctions d'adjoint du sélectionneur des A, Emerse Faé.



C'est donc peu dire que le buteur lorientais figure sur les tablettes du staff des Éléphants.