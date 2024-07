Football : Osimhen, Aubameyang, Mbemba, Ayew... l'actualité des transferts des joueurs africains

Où évolueront les Victor Osimhen, Serhou Guirassy, Achraf Hakimi, Chancel Mbemba et consorts à l'issue de l'été ? Comme chaque année, la période estivale coïncide avec de nombreux mouvements de joueurs. Certains transferts ont d'ores et déjà été officialisés. D'autres pourraient aboutir prochainement. Liste non exhaustive des rumeurs et accords conclus.