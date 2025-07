Football : que faut-il savoir sur la CAN féminine qui débute au Maroc ?

Ce 4 juillet débute la compétition féminine de la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc. Problèmes de trésorerie, stades peu aménagés, primes dérisoires pour les joueuses ... Le football féminin peine encore à trouver des financements sur le continent africain, et cela malgré un engouement de plus en plus important.