Football : Randal Kolo Muani au PSG, l'histoire d'un bras de fer

Le Français Randal Kolo Muani célèbre le deuxième but de son équipe lors de la demi-finale de la Coupe du monde de football entre la France et le Maroc. Stade Al Bayt d'Al Khor, Qatar - mercredi 12 décembre 2022.

L'attaquant international français Randal Kolo Muani a signé un contrat de cinq ans avec le PSG. Un accord a été trouvé après de longues tractations entre son ancien club de Francfort et Paris, qui se sont achevées dans les ultimes instants du mercato. Montant estimé du transfert : entre 90 et 95 millions d’euros.

Le feuilleton a duré jusqu'aux derniers instants du mercato. Vendredi 1er septembre, un peu avant minuit, l’annonce est finalement tombée. Randal Kolo Muani a signé au Paris Saint-Germain. Il est sous contrat avec le club pendant cinq ans, jusqu’en 2028. L’offre s'est conclue sur un montant compris entre 90 et 95 millions d'euros.

Après avoir refusé toutes les offres parisiennes, les Allemands ont donc fini par céder. "On aurait aimé conserver Randal encore plus longtemps parmi nous. Mais l'évolution des dernières heures et les paramètres économiques qui y sont liés et qui signifient pour l'Eintracht un montant record pour un transfert, ont été décisifs", a expliqué Markus Krösche, le directeur sportif de l'Eintracht.

Kolo Muani, qui évoluait à Francfort depuis un an, est officiellement la 11e recrue estivale du PSG.

Bras de fer avec son club

Cet accord sur le fil met fin à plusieurs semaines de tractations, dignes d’un feuilleton. Vice-champion du monde de 24 ans, il était bien décidé à rejoindre le PSG. Mais son club refusait de le laisser partir.

En réponse, “RKM” avait entamé un bras de fer avec la direction allemande ces derniers jours. Il avait décidé de sécher, mercredi 30 août, l'entraînement avec son club de Francfort. Dans la foulée, le jeune homme a pris l'avion pour se rendre à Paris.

"La raison qu’ a invoquée Randal Kolo Muani pour son absence est sa volonté d'être transféré dans un autre club avant la fin de la fenêtre vendredi soir" à 18h00, a expliqué l'Eintracht, dans un communiqué publié sur son site internet.

En ne se présentant pas à l'entraînement, Kolo Muani a donc décidé d'aller au bras de fer avec sa direction. Une situation que le club a déploré. "Nous avons connu un Randal différent et nous connaissons son véritable caractère. Ça crépite beaucoup actuellement autour de lui, et il en résulte cette réaction, qui est la mauvaise, ce que nous lui avons clairement expliqué, à lui et à son entourage", a indiqué le directeur sportif de Francfort, Markus Krösche.

Les ultras de Francfort critiquent Kolo Muani et son attrait pour "le pognon"



Dimanche après-midi, avant la rencontre de la troisième journée du championnat d'Allemagne entre Francfort et Cologne, les ultras de l'Eintracht ont déployé une banderole dans l'un des virages du Waldstadion de Francfort.



Elle était directement adressée à Randal Kolo Muani . Son message : " Kohle Muani - L'argent ne change pas le caractère, il ne fait que le révéler" ; avec un jeu de mots sur le nom de l'international français dans la langue de Goethe. En effet, " Kohle " se traduit par "pognon" en français...

Ses yeux rivés sur le PSG

Fin août, Randal Kolo Muani avait fait part très clairement de son intention de rejoindre le PSG. Approché par les émiratis, il avait aussitôt demandé à son club d'accepter l'offre faite par le club parisien. "Ce n'est pas un secret, le Paris SG a fait une offre record pour moi. Un transfert à Paris est maintenant une chance unique pour moi. J'aimerais être transféré à Paris et je l'ai dit à mes dirigeants", a-t-il expliqué dans la foulée à Sky Allemagne au mois d'août dernier. Une requête à laquelle Francfort refusait de céder.

Arrivé à Francfort à l'été 2022 libre de contrat en provenance de Nantes, Randal Kolo Muani a réalisé une première saison de premier plan avec Francfort. L’international français a inscrit 15 buts en Bundesliga et délivré 11 passes décisives.



Vice-champion du monde avec l'équipe de France en décembre 2022 au Qatar, "RKM" a porté Francfort à bout de bras pendant la seconde partie de la saison, atteignant les huitièmes de finale de la Ligue des champions et la finale de la Coupe d'Allemagne, et finissant à la 7e place de Bundesliga. Difficile, pour le club allemand, de se passer d’un tel joueur. Le PSG qui a fini par s'entendre avec Francfort, selon plusieurs médias, pour libérer l'attaquant international français.

Un joueur “très respectueux”, selon Didier Deschamps

Et l’affaire a dépassé les pelouses de Francfort et du PSG. Le sélectionneur de l'équipe de France, lui-même a pris la défense de son attaquant. "Je connais bien Kolo, c'est quelqu'un de très respectueux” a réagi Didier Deschamps, indiquant toutefois qu’il n’avait pas “non plus tous les éléments pour pouvoir juger de la situation". Il a souligné que l'un des buteurs de la demi-finale de Coupe du monde contre le Maroc (2-0) "a continué à jouer avec son club, à être performant et marquer des buts".

Fraîchement arrivé à Paris, l'international français est déjà forfait pour le match à Lyon, dimanche 3 septembre. Il a une entorse à la cheville droite, a annoncé samedi son nouveau club. "RKM", "restera en soins ces prochains jours", précise le communiqué.