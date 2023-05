Football : réactions aux insultes racistes contre Vinicius Jr : “Tu n’es pas seul”

Vinicius Jr du Real Madrid quitte le terrain après avoir reçu un carton rouge lors d'un match de football de la Liga espagnole entre Valence et le Real Madrid, au stade Mestalla de Valence, Espagne, dimanche 21 mai 2023.

“Le championnat qui appartenait autrefois à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi est aujourd'hui le domaine des racistes." Le footballeur du Real Madrid Vinicius Jr n’a pas tardé à réagir sur son compte Instagram suite aux insultes dimanche 21 mai, lors de la défaite de son club face à Valence. Il ajoute : "Une belle nation, qui m'a accueilli et que j'aime, mais qui a accepté d'exporter l'image d'un pays raciste dans le monde entier. Je suis désolé pour les Espagnols qui ne sont pas d'accord, mais aujourd'hui, au Brésil, l'Espagne est connue comme un pays de racistes". Il avait été qualifié de “singe” par des supporters adverses.

Des insultes condamnées par l’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti. Il pointe un "problème" très clair de racisme dans le football espagnol. Même constat pour le patron de la Fédération espagnole de football (RFEF). Devant la presse, Luis Rubiales reconnaît que le football espagnol a "un problème" avec "le racisme". Selon lui, ce geste de la part de supporteurs "entache toute une équipe, tous les supporters, tout un pays".

Tu n’es pas seul, on est avec toi et on te soutient. Kylian Mbappé, joueur du PSG

“Tu n’es pas seul”, les footballeurs du monde entier solidaires

Ils sont de nombreux joueurs à avoir laissé des messages sur les réseaux sociaux. À commencer par son compatriote et ancien coéquipier, aujourd'hui star du PSG, Neymar. "Je suis avec toi", s'est-il exprimé via un message publié dans sa story Instagram.

Autre joueur du PSG, Kylian Mbappé, affiche sa solidarité avec le jeune joueur de 22 ans. “Tu n’es pas seul, on est avec toi et on te soutient.”

L'ancien défenseur de Manchester United, Rio Ferdinand, pointe la responsabilité du gouvernement. “Combien de fois devrons-nous voir ce jeune homme subir cette merde ? Je vois la douleur, je vois le dégoût, je vois qu’il a besoin d’aide.” Il poursuit : “Et les autorités ne font rien pour l’aider. Les gens doivent s’unir et exiger plus des autorités qui dirigent notre jeu."

“Un racisme ancré chez certains (...) supporters” pour le gouvernement espagnol

Le gouvernement espagnol, par la voie de son ministre de la Consommation, Alberto Garzón, espère que la réponse face à ces insultes sera “ferme". Il reconnaît que ce phénomène "montre un racisme très ancré chez certains groupes spécifiques de supporters."

Outre-Atlantique, le président brésilien, Lula, dénonce les attaque contre Vinicius Jr, lors d’une conférence de presse à Hiroshima, au Japon. "On l’a traité de singe (...). Il n’est pas possible, en plein XXIe siècle, d’avoir des préjugés raciaux aussi forts dans autant de stades de football."

Seul contre tous, le président de la Liga, la ligue professionnelle espagnole, Javier Tebas dénonce “un cas extrêmement ponctuel”. Il détaille dans un tweet : "Nous ne pouvons pas permettre que soit ainsi entachée l'image d'une compétition où plus de 200 joueurs de race noire (sic) dans 42 clubs reçoivent chaque jour le respect et l'affection de tous les supporters, et où le racisme est un cas extrêmement ponctuel (9 plaintes) que nous allons éradiquer". Il réfute toute inaction de son instance.