Football : Sambou, Mayele, Shalulile... Ces buteurs africains qui cartonnent

Bouly Sambou (Sénégal - Wydad Casablanca), un 13 qui porte bonheur

À tout seigneur tout honneur. En une saison, Bouly Sambou s'est imposé à la pointe de l'attaque de l'un des clubs les plus prestigieux et titrés du continent, le Wydad Casablanca. Malgré une issue frustrante avec la double perte de la Ligue des Champions (face aux Egyptiens d'Al-Ahly) et du championnat du Maroc (au bénéfice des FAR Rabat), l'attaquant a néanmoins marqué les esprits. Le natif de Bignona, en Basse-Casamance (sud du Sénégal), a rejoint le club marocain le 30 août 2022, en provenance du Jaraaf (2020-2022). Sous les couleurs de la formation dakaroise, l'avant-centre venait alors de terminer meilleur buteur du championnat du Sénégal de football, ex aequo avec Ngagne Fall (Génération Foot), qui évolue actuellement sous les couleurs du club tchèque du FK Viagem Pribram. Les deux hommes avaient inscrit 13 buts.



Ce chiffre colle décidément à la peau du joueur à la lourde frappe de balle, puisque ce même total lui a permis cette saison de décrocher le titre de meilleur buteur de Botola. Auteur de 19 buts en 30 matchs toutes compétitions confondues, l'artificier s'est vu remettre son trophée par son compatriote et ancien milieu défensif wydadi, Moussa Ndao, qui fit les beaux jours des Rouge et Blanc entre 1989 et 1994. De quoi aiguiser l’appétit de celui qui a déjà été appelé en équipe nationale… A’, pour la Coupe COSAFA 2022 et les éliminatoires du dernier CHAN, remporté (sans lui) par les Lions locaux, en février dernier. « Je vais continuer le travail en club afin de rester performant et de tout faire pour attirer l’attention du coach (Aliou Cissé), pour qu’il me donne ma chance et je ne manquerai pas de la saisir », déclarait récemment Bouly Sambou à l’Agence de presse sénégalaise. Rendez-vous est pris.

Fiston Mayele (RD Congo - Young Africans), dites 33 !

Lui a eu sa chance et a su la saisir : le 18 juin dernier, sur le terrain du Gabon, Fiston Mayele est devenu le héros de tous les supporters de la RD Congo. Trois minutes à peine après son entrée en jeu, le « supersub » servi dans le dos de la défense adverse par Meshack Elia s'en va marquer le but du break d'une frappe parfaite au premier poteau. Les Léopards de Sébastien Desabre font ainsi un grand pas vers la qualification pour la prochaine CAN en même temps qu'ils trouvent un remplaçant crédible à Cédric Bakambu à la pointe de l'attaque. Le héros du jour vit là avec ce trente-troisième et dernier but le couronnement d'une saison bien remplie, riche en titres et en émotions. Fiston Mayele a été l'élément moteur des Young Africans, l'un des deux grands clubs de Dar es Salam avec Simba SC. Grâce aux 18 buts en Premier League locale de son attaquant congolais, arrivé à l'été 2021, « Yanga » a décroché le vingt-neuvième titre national de son histoire, le deuxième consécutif.



Meilleur buteur et meilleur joueur de ce championnat en plein essor, Fiston Mayele a épaté l'exigeant public tanzanien. Ses accélérations, sa capacité à couvrir le front de l'attaque et son sens du but ont propulsé son équipe, passée tout près d'un historique doublé. Sans les 7 buts et 14 passes décisives du natif de Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï oriental, le parcours africain des Jaune et Vert se serait certainement arrêté bien avant cette finale de Coupe de la Confédération, perdue de justesse face à l’USM Alger : une défaite (1-2) à domicile, suivie d'une victoire (1-0) sur la pelouse des Algériens, vainqueurs du trophée au bénéfice des buts inscrits à l’aller sur terrain adverse. Malgré cette dernière marche ratée de peu, nul ne s’étonnera de voir le nom de Fiston Mayele circuler sous des cieux divers et variés en cette période de mercato. Une forme de revanche pour celui qui connut dans son pays natal une éclosion tardive, sous le maillot de l’AS Vita Club.

Peter Shalulile (Namibie – Mamelodi Sundowns), le club des 100

Les statistiques ne sauraient tout résumer, mais prises sur la durée elles vous posent un footballeur, et plus particulièrement un attaquant. Ce n’est pas Peter Shalulile qui dira le contraire. Le 22 avril dernier, à l’occasion d’une large victoire sur le CR Belouizdad (4-1) en quarts de finale aller de la Ligue des Champions, l’attaquant des Mamelodi Sundowns atteignait la barre des 100 buts sous les couleurs du club cher au président de la Confédération, Patrice Motsepe. Après coup, le héros du jour préférait la jouer collectif. « Pour être honnête, lorsque j’ai marqué les deux buts, je n’ai même pas remarqué que j’en étais à 100 (…). Je tiens à remercier mes coéquipiers, le staff technique et tous ceux qui travaillent en coulisses. Tout ce que nous faisons en coulisses est la raison pour laquelle j’ai marqué cent buts », a déclaré celui qui, depuis son arrivée chez les Sundowns en 2020, n'a jamais terminé un exercice en scorant moins de 22 fois.



Vif et précis, cet attaquant de poche (1m74) fait également office de moteur pour son équipe nationale. Auteur d'un but par match depuis le début des éliminatoires de la prochaine CAN, début 2024 en Côte d'Ivoire, le buteur et capitaine des Brave Warriors s'est particulièrement illustré en mars dernier, durant la double confrontation face au Cameroun. Bilan ? Un nul et une victoire qui placent Shalulile et ses coéquipiers en ballotage favorable, nantis de 5 points en attendant le choc fatidique entre le Cameroun et le Burundi (4 points chacun), début septembre. L'Afrique n'a peut-être pas fini d’entendre parler de Peter Shalulile.