Football: talent, discipline et vénération de Kim, recette du succès des Nord-Coréennes

Talent, discipline de fer et désir de plaire à leur dirigeant Kim Jong Un: telle est la recette de la gloire pour les jeunes footballeuses nord-coréennes, qui ont gagné deux Coupes du Monde en moins de deux mois, estiment les experts.

La Corée du Nord, un des pays les plus fermés du monde, fait plus souvent parler d'elle pour ses essais de missiles et ses menaces de guerre nucléaire que pour ses exploits sportifs.

Mais une pluie d'éloges s'est abattue sur l'équipe féminine nord-coréenne après sa victoire en Coupe du Monde des moins de 17 ans, dimanche à Saint-Domingue.

La fédération nord-coréenne de football "s'efforce de mettre en place une filière cohérente et dynamique de futures stars", a salué le président de la Confédération asiatique de football, Salman bin Ibrahim Al Khalifa.

Le 22 septembre, les Nord-Coréennes avaient déjà gagné en Colombie la Coupe du Monde des moins de 20 ans.

"Je veux d'abord partager cette joyeuse nouvelle avec notre père et dirigeant bien-aimé Kim Jong Un", a déclaré la gardienne des U17 Park Ju Gyong après la finale, comme se doit de le faire tout sportif nord-coréen après une victoire.

Habileté et endurance

Les footballeuses nord-coréennes sont "très habiles et réputées pour leur endurance", affirme Lee Sang-yoon, un ancien de l'équipe nationale sud-coréenne. Formatées par le "système politique" de leur pays, "elles adhèrent strictement à des schémas de jeu prédéterminés en termes de formation et de tactique", explique-t-il.

L'équipe nord-coréenne de football féminin salue la foule à son retour à Pyongyang, après avoir gagné la Coupe du Monde des moins de 20 ans face à l'Espagne, le 28 septembre 2024 AFP/Archives

Pour Irune Dorado, membre de l'équipe U17 d'Espagne battue aux tirs au buts lors de la finale par les Nord-Coréennes, ces dernières forment "une équipe très intense".

"Elles ne vous laissent pas respirer", a-t-elle dit sur le site de la Fifa.

Dans tous les sports, les femmes nord-coréennes affichent des performances nettement supérieures à celles des hommes. Sur 11 médailles d'or obtenues par la Corée du Nord aux Jeux asiatiques de Hangzhou (Chine) en 2023, 10 ont récompensé des femmes.

L'équipe féminine de Corée du Nord célèbre un but pendant la finale de la Coupe du Monde de football des moins de 17 ans face à l'Espagne, le 3 novembre 2024 à Saint-Domingue AFP/Archives

"Même si la société nord-coréenne est extrêmement patriarcale à bien des égards, l'Etat fait tout son possible pour élever les athlètes féminines au même niveau que leurs homologues masculins, voire plus", déclare à l'AFP Shreyas Reddy, analyste du site NK News. Selon lui, la Corée du Nord "augmente ainsi ses chances de succès" et de visibilité.

L'équipe masculine de Corée du Nord s'est qualifiée deux fois pour le Mondial de football, allant jusqu'à se hisser jusqu'en quart de finale en 1966 en Angleterre. Elle est actuellement 111e mondiale au classement Fifa.

L'équipe féminine, pour sa part, a participé à quatre Coupes du Monde, allant jusqu'aux quarts de finale en 2007. Elle se classe 9e mondiale.

Pourquoi les femmes ?

Selon les experts, la Corée du Nord a su saisir sa chance dans le football féminin au moment où les autres pays s'y intéressaient encore peu.

Son doublé en U17 et U20 cette année n'est pas un phénomène isolé. Elle a gagné chacun de ces tournois trois fois au total, un record.

Shaun Goater, ancien attaquant de Premier League et membre du groupe d'étude technique de la Fifa lors du tournoi U17, a assisté à tous les matches de la Corée du Nord. "C'est une équipe très organisée, en bonne forme, athlétique, avec un haut niveau de capacité technique et de compréhension du jeu", dit-il.

Chez les U17, l'ailière Jon Il Chong a remporté le Ballon d'or de la meilleure joueuse de la compétition. Une autre future star potentielle est sa compatriote Choe Il Son, meilleure joueuse et meilleure buteuse de la Coupe du monde U20.

Des passants lisent une édition du quotidien Rodong Sinmun relatant la victoire des Nord-Coréennes lors du Mondial des moins de 20 ans, le 24 septembre 2024 dans le métro de Pyongyang AFP

Une transfuge nord-coréenne, Cho Mi-young, raconte que l'Etat sélectionne les meilleures footballeuses en herbe dans les écoles primaires du pays et les emmène dans la capitale pour les former.

"Comme c'est l'une des rares occasions pour la Corée du Nord d'attirer l'attention de la communauté internationale, le pays consacre des ressources importantes à la formation de sportives talentueuses", a déclaré Mme Cho à Radio Free Asia.

Outre leur entraînement intensif, "la force de caractère et la ténacité des femmes nord-coréennes ont peut-être été le principal facteur de leurs victoires", a-t-elle avancé. "Le fait qu'elles souhaitent sincèrement plaire à leur dirigeant est une autre motivation majeure".

Pour Heo Jeong-pil, professeur à l'université Dongguk de Séoul, les succès des jeunes joueuses nord-coréennes s'explique par "leur puissante condition physique, combinée à une solide détermination".

"Leur désir intense d'accroître le prestige national est nettement plus fort que dans d'autres pays", dit-il.