Foot/C1: le PSG impressionne encore face à Villa (3-1)

Le PSG, désormais l'un des favoris de la Ligue des champions, a encore impressionné mercredi et a pris une option pour les demi-finales en battant en quart de finale aller Aston Villa (3-1), grâce à trois buts somptueux de Doué, Kvaratskhelia et Mendes.

Ce premier acte avant le retour à Villa Park mardi prochain a été une nouvelle fois une démonstration technique et collective des Parisiens tout au long du match, pouvant laisser penser qu'ils vont jouer leur deuxième demi-finale de suite en Ligue des champions.

Encore une fois, ils ont été menés au score et ont réussi à renverser le match: "Je crois que le résultat est le reflet" du match, de "la combativité et de nos efforts", a réagi Luis Enrique devant la presse. "Nous avons trouvé les ressources pour retourner" la situation "contre une équipe très bonne", a-t-il souligné suite à ses retrouvailles avec Unai Emery après la remontada avec le Barça en 2017.

Une démonstration dans le jeu qui aurait pu mériter un score plus large tant les coéquipiers d'Achraf Hakimi - capitaine en l'absence de Marquinhos suspendu - ont dominé les joueurs de Birmingham.

Avec ce succès, le Paris de Luis Enrique poursuit sa période prolifique, lancée en janvier avec le succès face à Manchester City (4-2), en montrant encore une fois tout son talent collectif.

Le défenseur portugais du PSG Nuno Mendes (g) buteur lors de la victoire 3-1 contre Aston Villa en quart de finale aller de Ligue des champions, le 9 avril 2025 au Parc des Princes AFP

"Le coeur sera là, les jambes aussi, cette énergie positive que l'on voit, il faut en tirer profit. Contrôler nos émotions, ce sera la clé", avait prévu mardi le technicien espagnol, qui a décidé de laisser sur le banc Bradley Barcola pour la première fois de la saison en Ligue des champions.

Martinez sifflé tout le match

Irréprochables dans le repli défensif, empêchant les Villans de construire leurs actions, les Parisiens ont étouffé les Anglais dans leurs 40 mètres. Il a semblé impossible aux hommes d'Unai Emery de ressortir le ballon à cause de l'intensité du pressing.

Le gardien argentin d'Aston Villa Emiliano Martinez (g) lors de la défaite de son équipe face au PSG 3-1, le 9 avril 2025 en quart de finale aller de Ligue des champions, au Parc des Princes AFP

Sous les yeux des anciennes stars du PSG comme Javier Pastore ou Ezequiel Lavezzi, les Parisiens ont couru ensemble, en symbiose, comme un ballet - à l'image de leur second but.

La recrue Géorgienne Khvicha Kvaratskhelia a conclu magnifiquement dans un angle très fermé une action et une remontée de balle collective de plus 40 mètres après une récupération, faisant lever le Parc (49e).

Ce quart de finale aller a été un match à sens unique avec de multiples tirs parisiens (11 dont 5 cadrés rien qu'en première période), Villa marquant contre le cours du jeu.

Sur une erreur de Nuno Mendes, qui a trop tardé à passer le ballon au milieu de terrain, les Villans ont marqué sur leur première véritable occasion grâce à Morgan Rogers (1-0, 35e) sur un centre de Youri Tielemans, rendant fous de joie le prince William et son fils George dans les gradins du Parc des princes, ainsi que les 2.000 supporters anglais qui avaient fait le déplacement.

Mais pour un petit temps seulement: quatre minutes. Sans paniquer et avec encore un état d'esprit impeccable, Paris a égalisé sur une frappe enroulée et somptueuse de Désiré Doué, 19 ans, qui a encore éclaboussé le match par sa technique et sa qualité de frappe.

L'ancien Rennais a laissé le gardien des Villans, le champion du monde argentin Emiliano Martinez, planté sur ses appuis (1-1, 39e).

Sifflé à chaque prise de balle par le Parc des Princes à la suite de la finale de la Coupe du monde perdue par les Bleus en 2022 et de ses provocations, il n'a rien pu faire non plus sur le troisième but parisien de Nuno Mendes en toute fin de match (90+2e).

Avec 28 buts, Paris égale son record en Ligue des champions sur une saison, avant le quart de finale retour mardi à Villa Park: "On ne va pas calculer, il faut aller gagner ce match, on va profiter des espaces d'Aston Villa qui va devoir attaquer, mais je le répète le mot calcul n'existe pas dans notre vocabulaire", a insisté Luis Enrique.