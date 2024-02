Foot/C3: tenu en échec (0-0) par Fribourg, Lens déçoit en barrage aller

Malgré le soutien de son stade Bollaert, Lens a été bousculé et tenu en échec par Fribourg jeudi (0-0) lors du barrage aller d'accession en huitièmes de finale de la Ligue Europa.

Non seulement les Sang et Or ne sont pas parvenus à prendre l'avantage lors de cette manche aller, mais ils ont en plus été dominés par le club allemand, dans une meilleure position avant le match retour dans une semaine, qui déterminera le sort de cette confrontation.

Les Lensois n'ont pas réussi à se procurer de véritable occasion, au contraire des Allemands, qui ont frappé sur la barre transversale (19e) et ont vu Kevin Danso les priver d'un but grâce à un tacle miraculeux sur sa ligne (58e).

Avant la rencontre, il y avait pourtant des raisons d'espérer une victoire du club de l'Artois à domicile: Lens avait remporté ses trois derniers matches, déployant à l'occasion un jeu offensif prometteur, tandis que le club de la Forêt noire restait sur trois lourdes défaites.

Franck Haise avait donc décidé d'aligner son équipe du moment, avec le tandem Nail El Aynaoui - Andy Diouf au milieu de terrain, et David Pereira da Costa en soutien d'Elye Wahi, soit ses joueurs en forme.

Les supporters du club français de Lens lancent des fumigènes lors du match de barrage aller d'accession en huitièmes de finale de la Ligue Europa contre le club allemand de Fribourg au stade Bollaert-Delelis à Lens le 15 février 2024. AFP

Mais ils ont déçu, dans le bruit et la fureur déployés par le stade Bollaert, excité à l'idée d'accueillir de nouvelles soirées européennes, deux mois après avoir laissé filer les étoiles de la Ligue des champions.

Cette ambiance extraordinaire s'est d'ailleurs progressivement estompée à mesure que les supporters du club artésien ont compris que ce match n'irait pas dans leur sens.

Bataille tactique perdue

Plusieurs joueurs ont joué une partition en-deçà des attentes, d'abord. Étincelant ces dernières semaines, Andy Diouf a perdu nombre de ballons (quinze) et de duels (treize pour seulement deux gagnés), quand son compère Neil El Aynaoui n'a pas eu son rendement habituel. L'absence de Facundo Medina, patron de la défense et souvent auteur de passes tranchantes, a aussi manqué au jeu lensois.

Son remplaçant Massadio Haïdara a vécu un match compliqué, souvent dominé par le Japonais Ritsu Doan, qui a pu frapper (14e, 29e) et centrer à plusieurs reprises.

L'entraineur du club français de Lens Franck Haise lors du matc de barrage aller d'accession en huitièmes de finale de la Ligue Europa au stade Bollaert-Delelis à Lens le 15 février 2024. AFP

Ensuite, les joueurs de Franck Haise n'ont jamais su mettre en place leur jeu de transition d'habitude si dangereux, manquant de coordination dans leur pression et d'impact au milieu de terrain. Trop souvent à contre-temps dans cet exercice, ils ont dû jouer en attaque placée, ce qu'ils aiment moins.

Leur seule occasion du match a fait mouche, miraculeusement, quand Haïdara a repris un centre après un corner joué rapidement. Trop, puisqu'une position de hors-jeu a finalement été sifflée, annulant le but.

Il avait de toute façon été inscrit contre le cours du jeu. Auparavant, Roland Sallai avait fait trembler la barre transversale et Bollaert d'une frappe puissante décochée dans un angle fermé (19e).

La deuxième tentative du Hongrois, à la réception d'un centre de Doan (49e), a failli être la bonne, mais Brice Samba l'a déviée d'un joli réflexe.

Il n'a en revanche rien pu faire neuf minutes plus tard, quand le capitaine de Fribourg Maximilian Eggestein a frappé à bout portant, mais Kevin Danso a réussi un sauvetage incroyable d'un tacle sur sa ligne pour éviter ce but (58e).

Au nombre d'occasions et à l'impression visuelle, les joueurs du bassin minier s'en sortent bien.