Foot/Droits TV: le conflit se durcit encore entre DAZN et la LFP

Le conflit entre DAZN, le principal diffuseur de la Ligue 1, et la Ligue de football professionnel n'en finit pas de se durcir, la plateforme de streaming réclamant désormais 573 millions d'euros à la LFP devant le tribunal de commerce de Paris.

DAZN se plaint depuis plusieurs semaines des conditions d'exploitation difficiles liées au piratage et du manque de coopération de certains clubs pour mettre en valeur le "produit Ligue 1".

Confronté à un nombre d'abonnés dérisoire depuis la signature de son contrat en juillet 2024 (500.000 au lieu des 1,5 million espérés), la société britannique, qui a acquis les droits de huit rencontres de L1 par journée de championnat contre 400 millions d'euros annuels jusqu'en 2029, demande à la Ligue 309 millions d'euros pour "tromperie sur la marchandise" et 264 millions d'euros pour "manquement observé".

C'est une étape de plus dans le bras de fer entre les deux parties, sur fond de grande inquiétude des clubs professionnels pour leurs finances, déjà fortement impactées par la baisse drastique des droits TV depuis l'été dernier. Avec en toile de fond, la hantise d'un retrait de DAZN en décembre 2025 comme le permet une clause de son contrat, ce qui constituerait un nouveau cataclysme pour le football français, cinq ans après le fiasco de Mediapro et la défaillance du diffuseur sino-espagnol.

La crainte des équipes a été exacerbée par la décision de DAZN de n'honorer que la moitié (35 millions d'euros) d'une échéance de paiement prévue en février. La LFP a en retour assigné en référé la plateforme devant le Tribunal de commerce de Paris. En attendant l'ordonnance du Tribunal, prévue le 28 février, la Ligue a décidé lundi lors de son Conseil d'administration de puiser dans son fonds de réserve pour permettre aux clubs "de faire face à leurs besoins de trésorerie".

Durant ce CA, le président de la LFP Vincent Labrune en a profité pour délivrer un message d'unité, selon une source proche du dossier, alors que les tensions sont très vives entre les présidents de L1 au sujet de la stratégie de la Ligue dans le dossier des droits TV.

Fracture

Un journaliste de DAZN avant un match de Bundesliga, le 12 janvier 2025 à Leipzig AFP

La crise a ravivé la fracture entre partisans de Labrune, réélu en septembre 2024, et une opposition de plus en plus bruyante, qui conteste le choix de l'attelage formé pour la diffusion de la Ligue 1 par DAZN (8 matches contre 400 millions d'euros annuels) et BeIn Sports (1 match contre 100 millions d'euros annuels). Une fronde incarnée par les présidents de Lyon, John Textor, et de Lens, Joseph Oughourlian. Ils sont aussi très remontés contre le président du Paris SG Nasser Al-Khelaifi, par ailleurs patron de BeIN Media Group, maison-mère de BeIN Sports, dont ils dénoncent le conflit d’intérêts à la Ligue.

M. Oughourlian a récemment esquissé des portes de sortie possibles dans Le Parisien/Aujourd'hui en France.

"La première serait de faire notre propre chaîne. Beaucoup de gens ne le comprennent pas à la Ligue et certains conflits d'intérêts font que cette option sera très compliquée à mettre en place. La deuxième est de retourner voir des gens sérieux comme Canal+", a-t-il confié.

Or C+, ex-partenaire historique de la Ligue 1, est-il prêt à revenir dans le jeu après en avoir été écarté une première fois en 2020 puis depuis le début de saison? Et à quel prix? Selon une source proche du dossier, la chaîne cryptée "va donner le ton à son rythme et selon son calendrier". L'Equipe avait indiqué mardi qu'il n'y avait à ce jour aucune discussion envisagée pour venir suppléer DAZN.