Foot/PSG: Hugo Ekitike prêté à l'Eintracht Francfort

L'attaquant du Paris SG, Hugo Ekitike, qui n'a pas joué depuis août, a été prêté jusqu'à la fin de la saison avec option d'achat à l'Eintracht Francfort, ont annoncé jeudi les deux clubs.

Les deux clubs ont réussi à trouver un accord après de longues discussions pour un prêt avec option d'achat obligatoire d'environ 30 millions d'euros, a indiqué à l'AFP une source proche des négociations.

Le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi et Axel Hellmann, dirigeant du club allemand, ont géré directement les négociations depuis Doha où se tenait une réunion de l'Association européenne des clubs (ECA), dirigée par le président du PSG, selon cette source.

L'Eintracht Francfort, actuel 6e de Bundesliga, et le PSG ont officialisé ce prêt jeudi en début de soirée.

Arrivé au PSG à l'été 2022 et très peu utilisé, l'attaquant de 21 ans n'a plus joué depuis le 12 août et la 1re journée de Ligue 1 face à Lorient (0-0). Il cumule 4 buts et 4 passes décisives en 33 matches.

L'ancien Rémois s'est rendu jeudi dans l'après-midi en Allemagne pour passer une visite médicale et a signé son prêt avant 18h00, heure de la fin du mercato outre-Rhin.

Le PSG cherche encore à se séparer de Layvin Kurzawa.

Cet hiver, le club parisien a été relativement discret sur le marché des transferts en janvier, recrutant deux Brésiliens, le défenseur Lucas Beraldo en provenance du Sao Paulo FC, qui a déjà joué quelques matches, et le milieu Gabriel Moscardo, prêté au SC Corinthians jusqu'à la fin de la saison.

Interrogé en conférence de presse au Campus PSG de Poissy (Yvelines) sur la possibilité de recruter un joueur, notamment un défenseur, pour renforcer l'effectif, Luis Enrique a répondu: "Je n'ai pas ma montre avec moi, mais pour le mercato il est minuit moins le quart comme on dit".

"A moins que (le directeur sportif) Luis Campos nous réserve une surprise de dernière minute, je ne pense pas (qu'une nouvelle arrivée aura lieu, NDLR), mais le club continue de travailler", a-t-il ajouté.