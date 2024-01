Formule 1: le Monégasque Charles Leclerc prolonge chez Ferrari "au-delà de la saison 2024"

Le Monégasque Charles Leclerc, 5e du championnat du monde de Formule 1 en 2023, a prolongé son contrat chez Ferrari "au-delà de la saison 2024", a annoncé jeudi l'écurie italienne, sans plus de précisions.

"Je suis très heureux de savoir que je porterai la combinaison de la Scuderia Ferrari pendant encore plusieurs saisons", a réagi Leclerc, dont le contrat arrivait à expiration à la fin 2024.

Après avoir débuté en F1 en 2018 avec Sauber, Leclerc, 26 ans, a rejoint la Scuderia l'année suivante. Auteur de 23 pole positions, il est monté sur 30 podiums depuis ses débuts avec Ferrari et compte cinq victoires en Grand Prix, terminant vice-champion du monde des pilotes derrière le Néerlandais Max Verstappen en 2022.

"Cette équipe est ma deuxième famille depuis que j'ai rejoint la Ferrari Driver Academy en 2016 et nous avons accompli beaucoup de choses ensemble, en nous battant contre vents et marées au cours des cinq dernières années", a poursuivi le Monégasque, cité dans un communiqué.

L'an dernier, Leclerc avait affirmé dans une interview à l'AFP vouloir être sacré champion du monde avec la légendaire écurie au Cheval cabré, qui a terminé 3e au championnat du monde constructeurs cette saison, trois points seulement derrière Mercedes, un gouffre les séparant des intouchables Red Bull.

"La situation n'est pas celle dans laquelle j'aurais voulu être aujourd'hui, mais ça ne me fait pas oublier non plus le fait que c'est mon +team+ de rêve -et que mon objectif final, c'est d'être champion du monde avec Ferrari", avait-il assuré en septembre.

"Nous sommes déterminés à offrir à Charles une voiture qui gagne et je sais que sa détermination et son engagement sont des éléments qui peuvent faire la différence pour nous aider à atteindre nos objectifs", a salué jeudi le patron de Ferrari, le Français Frédéric Vasseur.

La prochaine saison de F1 commence le 2 mars à Bahreïn après trois jours de tests dans cet Etat du Golfe (21-23 février). Chacune des dix équipes engagées pour la 75e édition du championnat va conserver la même paire de pilotes. Pour la majorité d'entre eux, leur contrat expire à la fin de l'année.

La Scuderia lèvera le voile le 13 février sur sa monoplace 2024 que piloteront Leclerc et Carlos Sainz, engagé jusqu'à la fin de la saison 2024. Pour l'heure, aucune annonce n'a été effectuée concernant une éventuelle prolongation de contrat pour l'Espagnol.