Formule 1: Sergio Pérez et Valtteri Bottas piloteront pour Cadillac en 2026

26 Aoû. 2025 à 12h01 (TU)
AFP
Combo du Mexicain Sergio Pérez (g) et du Finlandais Valtteri Bottas, qui piloteront pour Cadillac la saison prochaine, réalisé le 26 août 2025

Le Mexicain Sergio Pérez et le Finlandais Valtteri Bottas seront les pilotes officiels de Cadillac en Formule 1 la saison prochaine, a annoncé mardi l'écurie américaine qui deviendra en 2026 la 11e équipe de la grille.

Le duo âgé de 35 ans fera son retour dans la catégorie reine du sport auto un an après l'avoir quittée.

Vainqueur de six Grands Prix, Pérez a été écarté par Red Bull fin 2024 après ses quatre saisons passées en tant qu'équipier du quadruple champion du monde néerlandais Max Verstappen. Il avait terminé la saison dernière à une lointaine huitième place au championnat pilote.

Bottas, qui compte plus de 240 GP en F1 dont dix victoires avec Mercedes, a lui quitté Sauber l'an dernier après trois saisons au volant d'une monoplace Alfa Romeo (devenu Sauber début 2024) et où il n'a jamais fait mieux qu'une dixième place au championnat (en 2022).

Il est revenu cette année dans le giron Mercedes, en tant que pilote de réserve.

"Engager deux pilotes très expérimentés comme Bottas et Checo (le surnom de Pérez, NDLR) est un signe d'audace", a affirmé le team principal de la future équipe Graeme Lowdon, cité dans un communiqué.

Cadillac, qui appartient au géant américain General Motors et sera motorisé par Ferrari, a reçu début mars l'approbation finale de la Fédération internationale de l'Automobile et la Formule 1 pour rejoindre la grille en 2026, année qui marquera aussi l'entrée en vigueur d'une nouvelle règlementation technique.

Dans la foulée, Graeme Lowdon avait assuré à plusieurs médias dont l'AFP que les ambitions de sa nouvelle écurie étaient "vraiment illimitées" mais seront "confrontées à la réalité d'un sport difficile".

