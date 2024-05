France: Lucas Hernandez (PSG) va manquer l'Euro après sa rupture du ligament croisé

Le défenseur et international français Lucas Hernandez "souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur" au genou gauche, a annoncé le Paris SG jeudi au lendemain de sa sortie sur blessure contre Dortmund, un coup dur aussi pour les Bleus à l'approche de l'Euro en juin, qu'il va manquer.

Que le joueur de 28 ans soit longuement resté au sol après son choc avec le buteur du "BvB" Niklas Füllkrug et qu'il sorte ensuite avec la grimace étaient déjà deux mauvais signes.

Moins de 24 heures après la manche aller de demi-finale de Ligue des champions, le PSG a livré les résultats de son équipe médicale. "Lucas Hernandez souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. L'IRM pratiquée ce jour a confirmé le diagnostic établi par les médecins du club dès mercredi soir", a indiqué le club.

"Le joueur va subir une intervention chirurgicale dans les prochains jours. Un nouveau point sera fait par la suite", a précisé le PSG.

Le coup est rude pour les Parisiens, qui pour garder intacts leurs rêve de premier titre en Ligue des champions devront renverser la situation contre le Borussia Dortmund sans l'un de leurs hommes d'expérience, titulaire dans l'axe depuis quelques semaines.

Le défenseur du PSG Lucas Hernandez sort blessé à Dormund, le 1er mai 2024 AFP

Il a aussi dépanné plusieurs mois durant comme latéral gauche. Luis Enrique l'apprécie aussi pour sa "grinta", sa détermination à ne pas se laisser marcher sur les pieds.

"Quand j'ai signé avec le PSG, j'ai fait la promesse que je donnerais mon cœur et mon âme à cette équipe et c'est ce que j'ai fait. Malheureusement lors du match d’hier soir, je me suis blessé. J'ai essayé de revenir sur la pelouse et de continuer à me battre pour l'équipe, mais ce n'était pas possible", a réagi jeudi Lucas Hernandez sur Instagram.

"Je reviendrai plus fort que jamais", a-t-il ajouté.

"Une nouvelle épreuve difficile"

Ses qualités faisaient aussi de lui l'un des hommes de confiance de Didier Deschamps, qui va devoir se passer de ses services pour l'Euro-2024 se déroulant de mi-juin à mi-juillet en Allemagne.

Le sélectionneur de l'Equipe de France va dévoiler sa liste le 16 mai et la présence du nom de Lucas Hernandez est extrêmement improbable au vu de la gravité de la blessure, qui nécessite généralement de longs mois de convalescence.

Lucas Hernandez (au sol) se blesse au genou gauche lors du but de l'attaquant de Dortmund Niclas Füllkrug, le 1er mai 2024 à Dortmund AFP

Ce que le compte X de l'Equipe de France a confirmé: "Touché au ligament croisé antérieur du genou gauche lors de son match de Ligue des Champions avec le PSG, @LucasHernandez sera éloigné des terrains pour plusieurs mois..."

Les Bleus se retrouveront à partir du 29 mai à Clairefontaine.

Kylian Mbappé, son capitaine chez les Bleus et coéquipier au PSG, a posté sur Instagram: "Mon guerrier, une nouvelle épreuve difficile mais tu seras jamais seul, on est tous avec toi. Big force mon frère".

C'est un coup dur aussi pour le moral du joueur: Lucas Hernandez avait déjà dû quitter l'équipe de France au début du Mondial-2022 au Qatar, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit lors du premier match de phase de groupe contre l'Australie.

Les Bleus avaient néanmoins réussi à aller en finale, et son frère Théo Hernandez, joueur de l'AC Milan, offre de sérieuses garanties.

Pour assurer la profondeur de banc, Ferland Mendy, titulaire avec le Real Madrid, pourrait être appelé ou, hypothèse moins probable, Lucas Digne.