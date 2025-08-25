Golf: Fleetwood remporte la FedEx Cup grâce à sa victoire au Tour Championship

L'Anglais Tommy Fleetwood a remporté la FedEx Cup en s'imposant lors du tournoi final du circuit PGA, le Tour Championship à Atlanta, le 24 août 2025

L'Anglais Tommy Fleetwood (6e mondial) a remporté dimanche à Atlanta la FedEx Cup, en s'imposant lors du tournoi final, le Tour Championship, qui clôture le circuit du PGA.

L'Anglais de 34 ans, qui n'avait jamais remporté le moindre titre sur le PGA a donc fait coup double, brisant la malédiction qui le poursuivait depuis près de 12 ans sur le circuit américain. Parfois surnommé "l'éternel deuxième", il s'est donc enfin imposé, et au bon moment, prenant le meilleur parmi les 30 joueurs qualifiés pour ce tournoi final. Cette victoire lui permet de mettre la main sur la FedEx Cup qui couronne le meilleur golfeur de la saison sur le PGA.

"Je suis tellement content d'avoir enfin gagné, et très fier de mon éthique de travail", s'est réjoui Fleetwood après sa victoire. Celle-ci est, "espérons-le, la première de nombreuses à venir. Vous ne pouvez pas en gagner beaucoup si vous ne gagnez pas la première", a-t-il souligné.

Avec une carte de 68 soit deux coups sous le par rendu dimanche lors du quatrième et dernier tour, il a terminé à -18 au total, avec trois coups d'avance sur les deux Américains Patrick Cantlay et Russell Henley.

Le N.1 mondial Scottie Scheffler n'a pas réussi à tenir le rythme, échouant à la quatrième à place à -14. Son dauphin, le Nord-Irlandais Rory McIlroy, vainqueur du Masters d'Augusta cette année, a lui terminé lui à la 23e place.

Cette victoire a été saluée sur X par la légende Tiger Woods: "Ton parcours nous prouve que le travail acharné, la résilience et les efforts finissent toujours par payer. Personne ne le mérite plus que toi, félicitations! ".

"C'est aussi bon que de gagner soi-même!", s'est lui aussi enthousiasmé sur X l'un des compatriotes de Fleetwood, Justin Rose. "Je suis tellement content pour mon ami Tommy (...) Il n'y a pas de champion plus méritant", a ajouté le vainqueur de l'US Open en 2013, deuxième à Augusta cette année.

Grâce à sa victoire, Tommy Fleetwood a empoché un chèque de 10 millions de dollars (environ 8,55 millions d'euros).

Classement final du tournoi Tour Championship (par 70):

1. Tommy Fleetwood (ENG) -18 (64-63-67-68)

2. Russell Henley (USA) - 15 (61-66-69-69)

. Patrick Cantlay (USA) -15 (64-66-64-71)

4. Corey Conners (CAN) -14 (70-67-67-62)

. Scottie Scheffler (USA) -14 (63-69-66-68)

. Cameron Young (USA) -14 (67-82-71-66)