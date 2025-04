Golf: l'Anglais Justin Rose en tête après le 1er tour, Scheffler en embuscade

L'Anglais Justin Rose a réussi un premier tour de rêve jeudi, à moins 7 sous le par, et pris la tête du prestigieux Masters d'Augusta (Géorgie), avec trois coups d'avance sur un trio composé notamment du numéro un mondial, l'Américain Scottie Scheffler.

Autre favori, le Nord-Irlandais Rory McIlroy, N.2 mondial qui cherche à briser la malédiction dans un Majeur -sa dernière victoire remonte à 2014-, a connu une très mauvaise fin de premier tour, avec deux double bogeys sur les quatre derniers trous. Il a ainsi rendu une décevante carte de 72, dans le par, ce qui le place en 27e position seulement.

Unique représentant français, Matthieu Pavon, qui avait décroché une brillante 12e place l'an dernier, la meilleure d'un tricolore au Masters, a vécu des débuts encore plus compliqués, à six coups au-dessus du par (87e).

"Je n'ai pas très bien joué (...), je ne me l'explique pas vraiment, a réagi Pavon, 32 ans, au micro de Canal+. Toute la semaine dernière, j'ai très bien joué. C'était moins bon aujourd'hui, même si sur les cinq derniers trous, il y a eu du mieux... Il y a quand même du positif dans tout ça et on va essayer d'améliorer la journée demain (vendredi)."

Régulier tout au long de ce premier tour, dans des conditions météo idéales, Justin Rose, 44 ans, dont le dernier succès sur le circuit PGA remonte à 2023 à Pebble beach, n'a lui pas boudé son plaisir.

"Ca a vraiment été une bonne journée de golf... et si vous regardez l'ensemble du classement, il n'y a pas eu beaucoup de scores bas", a-t-il commenté.

Scheffler, qui tente à 28 ans de devenir le quatrième golfeur seulement à conserver son titre à Augusta après Jack Nicklaus, Tiger Woods et Nick Faldo, s'est lui aussi dit satisfait de sa première journée.

"Chaque fois que vous pouvez rendre une carte propre ici, c'est vraiment un bon point", a-t-il souligné.

. Classement après le 1er tour (par 72):

1. Justin Rose (ENG) -7

2. Ludvig Aberg (SWE) -4

Corey Conners (CAN) -4

Scottie Scheffler (USA) -4

5. Bryson DeChambeau (USA) -3

Tyrrell Hatton (ENG) -3

7. Akshay Bhatia (USA) -2

Jason Day (AUS) -2

Harris English (USA) -2

Aaron Rai (ENG) -2

...

27. Rory McIlroy (NIR) 0

...

87. Matthieu Pavon (FRA) +6

...

95. Nick Dunlap (USA) +18

./gk