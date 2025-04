Golf: McIlroy s'impose enfin au Masters après un dimanche irrespirable

Le Nord-Irlandais Rory McIlroy a finalement remporté le Masters, complétant sa collections de Majeurs, après une décennie de désillusions et un dimanche irrespirable achevé en play-off contre Justin Rose à Augusta (Géorgie, Etats-Unis).

Après l'US Open (2012), le PGA Championship (2012 et 2014) et le British Open (2014), tous gagnés il y a plus de dix ans, McIlroy a fini par conquérir à 35 ans le prestigieux Masters, rejoignant ainsi Gene Sarazen, Ben Hogan, Gary Player, Jack Nicklaus et Tiger Woods, tous auteurs du "Grand Chelem" chez les hommes.

Après un trou de play-off contre l'Anglais Justin Rose, un putt pour birdie a offert le tournoi au N.2 mondial qui s'est agenouillé sur le green, concluant une journée de pression intense.

"C'est un sentiment incroyable. Je jouais pour la 17e fois ici, je commençais à me demander si mon heure allait finir par venir", a commenté McIlroy.

"Depuis dix ans je viens avec ce poids du Grand Chelem... je suis absolument honoré, heureux et très fier de pouvoir être appelé champion du Masters", a-t-il ajouté avant d'enfiler la célèbre veste verte, remise par le vainqueur sortant, le N.1 mondial américain Scottie Scheffler, 4e dimanche à trois coups.

"Émotions refoulées"

Lorsqu'il s'est mis à genoux, McIlroy a vu surgir "beaucoup d'émotions refoulées sur ce trou N.18".

Le Nord-Irlandais Rory McIlroy célèbre sa victoire au tournoi de golf d'Augusta, aux Etats-Unis, le 13 avril 2025 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

"C'est ce genre de moment qui vaut bien toutes les occasions manquées", a-t-il ajouté avant de faire référence à son avance de quatre coups vendangée en 2011, lui qui a en effet multiplié les places d'honneur parfois déchirantes en Majeur, comme l'an passé à l'US Open.

Les fantômes de la malédiction qui semblait avoir frappé McIlroy sur les grands tournois sont apparus plus glaçants que jamais dimanche, alors que le N.2 mondial a semblé un temps laisser s'échapper un titre qui lui tendait les bras.

McIlroy avait attaqué la journée avec deux coups d'avance sur l'Américain Bryson DeChambeau, son partenaire de partie qui s'est rapidement effondré (5e final), et sept coups d'avance sur Rose, qui semblait une menace lointaine en 6e position.

D'entrée, McIlroy a déchanté avec un double bogey qui a relancé le tournoi.

"J'ai super bien rebondi après ça. Peut-être que cette attaque a calmé mon stress. Ma bataille aujourd'hui (dimanche) était contre moi-même. La façon dont j'ai répondu aux mauvais coups, c'est cela que je vais retenir de ma semaine", a-t-il assuré.

Un final dans la légende

Le Nord-Irlandais s'est ensuite très bien comporté et comptait quatre coups d'avance après le trou N.10 (birdies au 3, 4, 9 et 10).

Le Nord-Irlandais Rory McIlroy (à droite) salue l'Anglais Justin Rose à la fin du Masters de golf d'Augusta, aux Etats-Unis, le 13 avril 2025 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Mais le bras a de nouveau tremblé au N.13, terminé avec un autre double bogey, avant un bogey au 14, qui l'a fait passer provisoirement derrière Rose, précédant une fin de tournoi légendaire, sous les yeux d'un public connaisseur en délire.

Un coup de fer splendide au N.15 lui a offert une opportunité, ratée, d'eagle (birdie finalement), au moment où Rose se manquait pour lui laisser la tête.

Un nouveau putt manqué de peu au N.16 l'a condamné au par.

Après que Rose eut réussi un dernier birdie au N.18, McIlroy a attaqué les deux derniers trous à égalité avec l'Anglais, son destin en main. Un nouveau coup de fer magnifique lui a permis de réussir le birdie au N.17, reprenant un coup d'avance.

Après une sortie de bunker, le chouchou du public s'est offert une occasion de titre sur un putt de 1,5 m, manqué sur la gauche, le forçant à enchaîner sur le play-off à nouveau sur le trou N.18.

Là où Rose a été contraint au par, McIlroy a réussi une approche remarquable pour s'imposer sur un ultime birdie.

Âgé de 44 ans, Rose, vainqueur de l'US Open en 2013, termine lui pour la 3e fois à la 2e place du Masters, qu'il n'a jamais remporté. Les fantômes du golf ont peut-être changé d'épaule.