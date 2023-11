Golf: "rouillé", Tiger Woods fait son retour aux Bahamas

"Rouillé", selon ses mots, la légende du golf Tiger Woods, 47 ans, fait son retour à la compétition jeudi aux Bahamas, sept mois après une opération à la cheville droite.

Le golfeur aux 15 titres majeurs, qui fêtera ses 48 ans le 30 décembre, s'offre une reprise en douceur sur le Hero World Challenge, un tournoi entre 20 joueurs qu'il organise aux Bahamas de jeudi à dimanche.

"Mon jeu est rouillé, je n'ai pas joué depuis longtemps", a commenté la star mardi en marge de l'événement. "J'ai hâte de retrouver la compétition, je suis curieux comme vous de savoir ce que ça va donner après tout ce temps."

Victime d'un grave accident de voiture en février 2021, l'Américain est d'abord resté éloigné des greens pendant plus d'un an, et avait repris aux Masters 2022, où il s'était classé 47e. Cette année, il s'était retiré au troisième tour du Masters d'Augusta, avant de subir en avril une opération chirurgicale de la cheville droite, en raison de séquelles de son accident.

"La douleur que j'avais (en début d'année) n'est plus là. D'autres parties de mon corps ont pris le relais, j'ai quelques petits pépins ailleurs, les genoux, le dos, mais la cheville va bien, l'opération a été réussie", a-t-il assuré.

Peut-il encore prétendre à la victoire? "Absolument", a asséné l'homme aux 82 succès sur le circuit PGA.

Woods a expliqué qu'il pourrait joueur environ une compétition par mois en 2024, d'abord au Genesis Invitational, au profit de son association caritative, avant de se diriger vers les tournois majeurs.

Il a rejeté l'idée d'être capitaine de l'équipe américaine pour la Ryder Cup 2025, se disant trop occupé en tant que membre du Board du PGA Tour, en pleine discussion pour une fusion avec le circuit LIV financé par l'Arabie Saoudite.

Tiger Woods et son fils Charlie, le 18 décembre 2022 à Orlando GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

"Je suis confiant dans notre capacité à trouver un accord d'une manière ou d'une autre, que ce soit avant le 31 décembre ou plus tard. Toutes les parties se parlent et nous travaillons dur à l'établissement d'un accord", a-t-il indiqué: "On essaie de trouver le meilleur compromis possible pour les joueurs."

Après son retour aux Bahamas, il doit disputer les 16 et 17 décembre le PNC Championship à Orlando (Floride), un tournoi parent-enfant, avec son fils Charlie (14 ans).