Golf: Scheffler, N.1 mondial, remporte de main de maître son premier British Open

L'Américain Scottie Scheffler, N.1 mondial déjà vainqueur cette année du Championnat PGA, a remporté de main de maître et pour la première fois de sa carrière le British Open, dernière levée du Grand Chelem de l'année en golf, dimanche à Portrush en Irlande du Nord.

En tête depuis la fin du deuxième tour vendredi, Scheffler, dont c'est le quatrième titre en Grand Chelem, a terminé à 17 coups sous le par, avec une avance confortable sur ses poursuivants.

"Je me suis vraiment senti en paix aujourd'hui. J'étais vraiment dans le contrôle de ma manière de jouer, j'étais très à l'aise", a dit au micro de Sky Sports le jeune Américain de 29 ans, qui est apparu très serein et décontracté tout au long du parcours.

"Le golf, c'est une bataille permanente qu'on se livre à soi-même pour tenter d'obtenir le meilleur de son jeu et de soi. Cette semaine, j'ai vraiment réussi à m'accrocher mentalement et à bien jouer."

Scheffler a relégué à quatre et cinq longueurs ses compatriotes Harris English et Christopher Gotterup.

La mainmise américaine sur ce British Open est totale, avec Wyndham Clark qui s'est hissé dans le groupe des quatrièmes, à -11, grâce à une très bonne dernière journée l'ayant vu rapporter une ultime carte de 66 et être le seul concurrent de la journée à réussir un eagle, au trou n°12.

Devant son public, l'enfant du pays, Rory McIlroy, N.2 mondial, n'a pas démérité et termine dans le lot des septièmes, à -10, en compagnie du tenant du titre, l'Américain Xander Schauffele.

"Celà a été une semaine géniale", a déclaré McIlroy, tout sauf déçu par sa performance. "J'ai eu tout ce que je voulais, sauf un Claret Jugg (le nom désignant le trophée récompensant le vainqueur du British Open, NDLR), tout simplement parce qu'une personne était un peu meilleure que nous tous", a poursuivi le lauréat du Masters en avril.

Scottie Scheffler dans les bras de sa femme et de leur efant après sa victoire au British Open de golf le 20 juillet 2025 à Portrush en Irlande du Nord AFP

Scheffler, digne successeur de Woods?

Cette personne, c'est Scottie Scheffler. L'Américain a poursuivi la domination qu'il exerce presque sans discontinuer sur le golf mondial depuis plus de trois ans.

Le barbu originaire du New Jersey, désigné joueur de l'année du circuit PGA en 2022, 2023 et 2024, en est déjà à quatre levées du Grand Chelem, après ses titres aux Masters en 2022 et 2024, au PGA Championship et désormais au British Open cette année.

Autre signe de sa domination sur le golf mondial, depuis l'Open de Houston, en mars, il n'a jamais terminé au-delà de la dixième place des onze tournois sur lesquels il s'est aligné.

Dimanche, il abordait ce dernier tour sur le parcours de Portrush avec quatre longueurs d'avance sur son premier poursuivant, alors le Chinois Li Haotong.

Par une douce journée d'été, dans le cadre de cette station balnéaire avec comme fond d'écran l'Atlantique-Nord, il l'a maintenue avec un sang-froid et une tranquillité déconcertantes, à peine troublées par un double bogey au trou N.8, seule petite faille dans la cuirasse d'un dernier parcours tout en maîtrise.

"J'ai grandi en me levant très tôt pour suivre ce tournoi à la télévision, en espérant et en rêvant que j'aurais un jour la chance d'y participer", a-t-il dit à Sky Sports. "C'est donc très cool de me tenir ici avec ce trophée, c'est difficile d'y mettre des mots."

Sa performance à Portrush a d'ailleur valu à Scheffler les hommages de son prédecesseur au palmarès du British Open.

L'Américain Harris English, deuxième du Brith Open de golf, le 20 juillet 2025 à Portrush en Irlande du Nord AFP

"Je pense que personne n'imaginait que le monde du golf allait voir apparaître si tôt quelqu'un d'aussi dominant que ne le fut Tiger Woods", a déclaré Schauffele.

Les trois Français sur six parvenus à passer le cut ont terminé au-delà de la 50e place: Adrien Saddier est 51e, et Antoine Rozner se classe 59e juste devant Romain Langasque (60e).