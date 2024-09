GP Moto de Saint-Marin: Marc Marquez encore tout en haut, Martin prend l'eau

Le sextuple champion du monde de MotoGP Marc Marquez a remporté dimanche à Misano le Grand Prix de Saint-Marin devant le champion en titre Francesco Bagnaia (Ducati), et très loin devant le leader au championnat Jorge Martin, seulement 15e.

Une semaine seulement après avoir retrouvé les chemins de la victoire – mettant fin à plus de 1.000 jours de disette – la star Marquez continue le show au guidon de sa Ducati-Gresini.

Parti seulement 9e sur la grille sous un ciel lourd et menaçant couvrant le circuit italien de Misano, le pilote espagnol s'est imposé à la faveur d'une courte pluie qui a rebattu les cartes – et qui s'est surtout jouée du leader au championnat Jorge Martin.

Les drapeaux blancs -- signalant une piste humide -– ont été agités, laissant la possibilité aux pilotes de rentrer aux stands pour partir avec une moto équipée de pneus pluie.

Si les cadors de la grille ont préféré rester en piste, Martin a, lui, choisi de repasser dans son garage pour changer de moto au 8e tour (sur 27)... avant de s'arrêter à nouveau quelques instants plus tard pour reprendre sa Ducati-Pramac initiale.

"Je n'ai pas adopté la bonne stratégie", a-t-il reconnu devant la presse. "Je pensais plus à la course qu'au championnat. J'ai donc pensé que pour gagner la course, il valait mieux s'arrêter et je me suis arrêté". Il occupait alors la deuxième place provisoire, derrière Bagnaia.

"Dès que je suis sorti du garage, j'ai compris que c'était une mauvaise stratégie, il a arrêté de pleuvoir", a-t-il aussi expliqué.

Cette erreur stratégique lui coûte cher puisqu'au championnat, il voit désormais revenir son dauphin Bagnaia qui ne le distance plus que de sept points. Marquez conforte sa place de troisième et revient à 53 points de Martin.

"Quelqu'un dans le ciel s'est dit qu'il fallait amener quelques gouttes ici pour que je puisse prendre les rênes de la course", a savouré Marquez, qui remporte son 61e GP dans l'élite.

Marquez "trop en forme" pour Bagnaia

Le pilote italien Francesco Bagnaia (Ducati) lors du Grand-Prix de Saint-Marin comptant pour le championnat du monde MotoGP sur le circuit de Misano-Adriatico le 8 septembre 2024. AFP

Samedi, Martin avait pourtant creusé l’écart au général face à Bagnaia, grâce à sa victoire dans le sprint devant son rival italien, deuxième et "absolument pas content" de sa prestation.

"Autant hier (samedi, ndlr), je pouvais gagner, autant aujourd'hui (dimanche) la victoire n'était pas possible", a reconnu à l'arrivée du GP le tenant en titre qui partait en pole position. "Marc était trop en forme pour que je puisse tenter ma chance".

"Peut-être que la prochaine fois, je serai en pleine forme pour y parvenir", a-t-il aussi dit, une semaine après être lourdement tombé lors du GP d'Aragon. Il avait reconnu jeudi ne pas "encore être à 100%" de sa forme à cause de cette chute.

Devant près de 90.000 spectateurs amassés autour du tracé côtier de Misano, presque tous acquis à la cause des pilotes italiens, c'est un autre d'entre eux, Enea Bastianini (Ducati), qui a complété le podium de cette 13e manche (sur 20) de la saison.

Le pilote français Fabio Quartararo (Yamaha) précède l'Italien Fabio di Giannantonio (Ducati-VR46) lors du Grand-Prix de Saint-Marin comptant pour le championnat du monde MotoGP sur le circuit de Misano-Adriatico le 8 septembre 2024. AFP

Le Français Fabio Quartararo (Yamaha), champion du monde 2021, a décroché la 7e place après être parti 10e. Il égale son meilleur résultat de la saison.

Son compatriote Johann Zarco a terminé 12e au guidon de sa Honda-LCR toujours très lente.

Le championnat se poursuit dans deux semaines avec un deuxième Grand Prix à Misano – le GP d'Emilie-Romagne – qui remplace la manche prévue au Kazakhstan, annulée pour des raisons logistiques.