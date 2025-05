Grand Prix de France: un week-end parfait pour la moto française au Mans

La magie du Mans a opéré: entre l'incroyable victoire de Johann Zarco (Honda-LCR) dimanche, précédée par la superbe pole position de Fabio Quartararo (Yamaha) samedi, soutenus par une foule record, la moto française a connu un week-end parfait au circuit Bugatti.

Même l'Espagnol Marc Marquez (Ducati), sextuple champion du monde MotoGP au cuir tanné et au mental de fer, actuel leader incontesté du classement, reconnaissait à quel point l'ambiance volcanique l'avait impressionné tout le week-end.

"Cette foule... c'est incroyable, comme chaque année. Surtout la façon qu'ils ont de soutenir Quartararo et Zarco, c'est assez unique", lâchait-il au micro lors de la parade d'avant-course, anticipant le supplément d'âme dont allaient bénéficier les deux pilotes tricolores.

Et au bout d'une folle course perturbée par la pluie, c'est Zarco, le vétéran de la grille (34 ans), qui a mis fin à une interminable attente de 71 ans pour une victoire française au GP de France, faisant rugir de plaisir les 120.000 spectateurs français qui s'étaient massés dimanche autour du tracé sarthois.

"La boucle est bouclée ! Le week-end a été superbe de bout en bout avec en points d'orgue la pole de Fabio et surtout la victoire de Johann. On ne pouvait pas rêver mieux", a déclaré à l'AFP Hervé Poncharal, patron de l'équipe française KTM-Tech3 et figure du paddock depuis plus de 40 ans.

Le vainqueur du GP de France moto Johann Zarco quitte le parc fermé de l'arrivée pour aller saluer les spectateurs des tribunes après sa victoire le 11 mai 2025 au Mans en France AFP

Record d'affluence

Si l'épreuve avait déjà été un succès l'an passé, les performances des pilotes tricolores sur la piste n'avaient pas permis aux bouillants fans français de connaître un week-end très riche en émotions.

Cette année, à l'inverse, ils ont été servis. Et ils l'ont bien rendu à leurs idoles en leur offrant des Marseillaise aussi spontanées qu'émouvantes.

Avec 311.797 spectateurs cumulés sur l'ensemble du week-end, le GP de France a amélioré son record de 2024 (297.471) et est devenu la première épreuve à dépasser la barre symbolique des 300.000 personnes dans l'histoire du championnat du monde motocycliste lancé en 1949.

En grandes difficultés la saison passée, les pilotes français reviennent sur le devant de la scène depuis quelques semaines, à l'image de la quatrième place de Zarco au Qatar il y a un mois ou de la pole position agrémentée d'une deuxième place au GP d'Espagne à Jerez il y a deux semaines pour Quartararo.

Ce week-end, les planètes étaient alignées et ils ont pu s'appuyer sur l'incroyable soutien de leurs supporters pour prendre le meilleur sur Marc Marquez, vainqueur samedi de la course sprint mais devancé par Zarco de presque 20 secondes, un écart abyssal, lors du Grand Prix.

"La ferveur du public donne des ailes"

Le pilote français Johann Zarco réalise son geste signature en cas de victoire un salto arrière devant les spectateurs après sa victoire au GP de France sur le circuit Bugatti au Mans le 11 mai 2025 en France AFP

"Pour tous les pilotes, le GP à domicile est un moment spécial. Mais encore plus pour les Français car tout le monde le dit, Le Mans est particulier. C'est l'épreuve la plus impressionnante de la saison", a estimé Poncharal.

"Pour les fans, il n'y a pas seulement la quantité, il y aussi la qualité. Fabio et Johann ont forcément eu un surplus de motivation et un supplément d'âme avec un tel soutien. La ferveur du public donne des ailes", a-t-il ajouté.

Autre cocorico, son équipe Tech3 a elle aussi brillé avec la cinquième place en qualifications, au sprint et lors du Grand Prix pour l'Espagnol Maverick Vinales.

"Le week-end a été exceptionnel pour l'image de la moto en France et pour les fans. Le spectacle en tribunes a été superbe pendant quatre jours. Et sur la piste, les Français ont été incroyables. Que demander de plus ?", a savouré auprès de l'AFP le président de la Fédération française de motocyclisme (FFM) Sébastien Poirier.

Zarco et Quartararo, dont les constructeurs japonais Honda et Yamaha rattrapent petit à petit leur retard face aux marques européennes Ducati, KTM et Aprilia, vont désormais devoir confirmer lors des prochaines courses que ce week-end idyllique n'était pas juste une éclaircie mais un vrai retour au premier plan.