Grand Prix moto d'Italie: Bagnaia en pole, Zarco 9e

Le champion du monde en titre Francesco Bagnaia (Ducati) a décroché la pole position du Grand Prix d'Italie, sixième manche de la saison de MotoGP, tandis que les Français Johann Zarco et Fabio Quartararo partiront respectivement 9e et 15e.

A domicile devant des dizaines de milliers de tifosi, le leader provisoire du championnat, pourtant diminué par une blessure à un pied contractée en chutant lors de la dernière course au Mans, a devancé le sextuple champion du monde espagnol Marc Marquez (Honda), qui a pris sa roue dans le tour rapide mais sans parvenir à profiter pleinement de cet avantage.

+Pecco+ a par ailleurs pulvérisé le record du tour du Mugello en améliorant de plus de trois dixièmes le chrono réalisé en 2021 par Quartararo.

L'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini), qui avait dû passer par le repêchage (Q1) juste avant la Q2, a réalisé le troisième temps. S'il partira en première ligne samedi lors du sprint, il ne s'élancera qu'en sixième position dimanche car il avait écopé d'une pénalité de trois places sur la grille du prochain GP à l'issue de la dernière course, le Grand Prix de France, après avoir gêné plusieurs pilotes au départ.

L'Italien Luca Marini (Ducati-VR46), initalement 11e de la séance, a finalement été reclassé au quatrième rang. Son tour le plus rapide avait été effacé pour avoir roulé en dehors des limites du circuit, mais les commissaires ont finalement annulé cette sanction.

L'Australien Jack Miller (KTM) a réalisé le cinquième temps, devant l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) et l'Italien Marco Bezzecchi (Ducati-VR46), qui talonne Bagnaia au classement du championnat.

L'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia), lui aussi touché à un pied après une chute...à vélo, s'élancera de la huitième position, juste devant le Français Johann Zarco (Ducati-Pramac).

Le Top 10 est complété par l'Espagnol Alex Rins (Honda-LCR), tandis que le Sud-Africain Brad Binder (KTM) et l'Italien Enea Bastianini (Ducati), qui revient après une blessure à une épaule subie lors du premier week-end de la saison au Portugal, démarreront aux 11e et 12e rangs.

Quartararo, déjà décevant vendredi au guidon de sa Yamaha, partira seulement en 15e position sur la grille lors du sprint et dimanche lors du Grand Prix. "El Diablo", qui avait réalisé le 16e temps des essais vendredi, a seulement pris la cinquième place du repêchage (Q1) samedi et s'élancera donc en cinquième ligne, juste derrière son coéquipier Franco Morbidelli.

"On n'a pas réussi à faire un très bon tour en qualifications. On travaille pas à pas pour essayer de nous améliorer. J'essaie de m'adapter à la moto. L'objectif est maintenant de réaliser un bon départ au sprint et lors du Grand Prix pour terminer le plus haut possible", a déclaré le champion du monde 2021.