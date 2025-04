Grand Slam Track: Zhoya assure le show et le chèque, fin de la première à Kingston

Le hurdler français Sasha Zhoya a triomphé sur le groupe des "haies hautes" du Grand Slam Track, nouveau circuit de meetings créé par Michael Johnson, s'assurant une prime rondelette dimanche à Kingston (Jamaïque) à l'issue d'une première imparfaite mais prometteuse.

Dans son ensemble rouge, Zhoya, surexcité dans la capitale jamaïcaine où vivent ses idoles Shelly-Ann Fraser-Pryce et Usain Bolt, a fait parler ses qualités d'athlète polyvalent pour remporter dimanche le 100 m des hurdlers en 10 sec 55 (-2,0 m/s de vent).

Le Français âgé de 22 ans a ensuite bondi de joie et multiplié les célébrations, avec notamment quelques pas de danse qui ont ravi le public local. Zhoya a réussi sa première dans le pays du sprint - "c'était un rêve de venir ici, c'est la maison de l'athlétisme" - où il a été l'athlète étranger le plus demandé des médias locaux.

Le show, "c'est normal quand tu gagnes le prize money comme ça. Moi je suis excité. J'ai 22 ans, ça fait une différence pour quelqu'un de 22 ans", s'est enthousiasmé le récipiendaire d'un chèque de 100.000 dollars (environ 91.245 euros), comme les 12 vainqueurs de groupe à Kingston.

Création de l'ex-star de la piste Michael Johnson, Grand Slam Track s'est promis de dépoussiérer et de professionnaliser l'athlétisme, principalement à grand renfort de dollars, avec des primes jamais vues dans le sport olympique N.1.

Wanyonyi triomphe en demi-fond

Grand Slam Track propose à 12 groupes de huit athlètes deux courses en trois jours, pour un classement cumulé qui a souri à Zhoya, après sa 2e place sur le 110 m haies samedi en 13 sec 34 (un premier classement l'avait annoncé 3e en 13.36).

Placé début avril, alors que les athlètes sont encore en pleine période d'entraînement foncier, sans meneur d'allure, et avec la contrainte du fort vent de Kingston, ce nouveau meeting n'a logiquement pas affolé le chronomètre, mais a proposé de belles et parfois intrigantes batailles pour la première place, selon le souhait de son créateur.

Le Kényan Emmanuel Wanyonyi (gauche) remporte le 1.500 m devant l'Américain Yared Nuguse (droite) le 5 avril 2025 à Kingston, lors du Grand Slam Track AFP

Le groupe du demi-fond masculin a ainsi réuni le podium olympique du 1.500 m à Paris et deux médaillés du 800 m pour un triomphe final du Kényan Emmanuel Wanyonyi.

Le champion olympique du double tour de piste a surpris les spécialistes du 1.500 m samedi (Cole Hocker, Yared Nuguse, Josh Kerr) avant de prendre la 2e place du 800 m (1:46.44) derrière le Canadien Marco Arop (1:45.13) dimanche.

L'Américaine Gabby Thomas, triple médaillée d'or à Paris (200, 4x100 et 4x400 m) a triomphé sur le "sprint long" avec un succès sur 200 m puis une solide 2e place sur 400 m devant la championne olympique dominicaine Marileidy Paulino samedi.

Ces quelques belles courses n'ont pas masqué les longueurs d'une compétition étalée sur trois jours (24 courses en tout) et quelques couacs pour sa première.

McLaughlin-Levrone gagne son 400 m

Le stade national de Kingston sonnait quasiment vide vendredi avant de s'éveiller gentiment samedi et dimanche grâce à l'attrait des courses des meilleurs jeunes jamaïcains programmées avant la retransmission.

Pensé pour la télévision, le show a été assuré avec des moyens techniques importants (drones, incrustations, plateau en milieu de stade, nombreux consultants), emballé d'un marketing moderne, mais marqué par quelques hésitations, notamment sur le système de points, difficile à aborder.

La "révolution" promise a aussi maintenu quelques mauvaises vieilles habitudes, comme la banderole d'arrivée qui a failli coûter des blessures aux sprinters (supprimée le dimanche) ou les interviews TV à bout de souffle juste après avoir coupé la ligne, que Johnson avait pourtant promis de supprimer.

De gauche à droite: l'ancien champion olympique Michael Johnson, l'Américaine Sydney McLaughlin-Levrone, l'Américain Grant Fisher, l'Américaine Melissa Jefferson, le Kényan Emmanuel Wanyonyi, l'Ethiopienne Ejgayehu Taye, le Français Sasha Zhoya, la Jamaïcaine Danielle Williams et le Brésilien Alison Dos Santos, tous gagnants de leur catégorie au premier Grand Slam Track, à Kingston, le 6 avril 2025 AFP

"Il nous reste un mois. On va tout analyser. Nous avons noté plusieurs choses", a assuré Johnson avant les trois prochaines dates à Miami (2-4 mai), Philadelphie (30 mai - 1er juin) et Los Angeles (27-29 juin).

"Au niveau de la compétition, tout s'est bien passé. Nous avons connu, dans les coulisses, quelques problèmes, nous allons nous en occuper, même si ce n'était pas visible de l'extérieur. C'est notre engagement, de maintenir une qualité très élevée."

Quelques têtes d'affiche ont répondu présentes, comme la star du 400 m haies Sydney McLaughlin-Levrone, vainqueur de ses deux courses, dont un 400 m en 50 sec 32 dimanche. Mais pour perdurer, la nouvelle compétition devra sûrement convaincre d'autres vedettes comme Noah Lyles ou Sha'Carri Richardson - d'autant plus qu'elle se concentre sur les courses et particulièrement le sprint - et plus d'athlètes européens.