Gymnastique: entrée de star pour Simone Biles avant une semaine de folie

La superstar de la gymnastique artistique, l'Américaine Simone Biles, a débuté sa semaine olympique, annoncée comme légendaire, avec un nouveau mouvement et une pluie de médailles, dimanche dans l'Arena Bercy à Paris, sous les yeux captivés des acteurs Tom Cruise et Jessica Chastain.

Dans les gradins archi remplis, et devant un parterre de grands noms américains, Biles a commencé les Jeux de Paris avec la poutre, un agrès pour lequel elle détient 4 titres mondiaux.

Elle a livré une performance très solide et impressionnante, sous les très vives acclamations du public et soutenue par les stars américaines du cinéma, Tom Cruise, Jessica Chastain et Ariana Grande, mais aussi de Anna Wintour, la rédactrice en chef de Vogue, robe blanche à roses et lunettes de soleil.

La superstar américaine Simone Biles lors de son entrée en lice dans l'épreuve olympique de gymnastique, le 28 juillet 2024 à Paris AFP

A son entrée dans l'arène, le public s'est levé pour l'accueillir et Biles a remercié les spectateurs en leur envoyant des baisers de la main et en arborant un large sourire.

L'icône de la gymnastique a tout un parcours durant une semaine qui devrait la faire entrer encore plus dans l'Histoire.

Riche de 37 médailles, JO et Mondiaux confondus - un record -, elle est en quête de nouvelles breloques et pourrait agrémenter sa collection de 6 nouvelles médailles en tout avec le concours par équipes (mardi), le concours général individuel (jeudi), et les finales par agrès (samedi 3, dimanche 4 et lundi 5 août).

L'acteur Tom Cruise au milieu de fans lors de l'épreuve olympique féminine de gymnastique à laquelle participe la star Simone Biles, le 28 juillet 2024 à Paris AFP

La quadruple championne olympique des JO de Rio en 2016 fait son retour sur la scène olympique après avoir dû abandonner en cours de route lors des Jeux de Tokyo en 2021, en proie à une dépression.

La gymnaste de 27 ans a expliqué avoir souffert de "twisties", ces pertes de repères dans l'espace qui surviennent en un instant. Pour préserver sa santé mentale, elle avait préféré se retirer de la compétition après avoir tout de même glané le bronze à la poutre, en plus de la médaille d'argent par équipes.

L'actrice américaine Jessica Chastain lors de l'épreuve olympique féminine de gymnastique à laquelle participe la star Simone Biles, le 28 juillet 2024 à Paris AFP

Après un an de pause, l'Américaine, entraînée par un couple de français depuis novembre 2017 à Spring (Texas), a fait son retour fracassant lors des Mondiaux-2023 à Anvers (Belgique), où elle remporté 5 médailles dont 4 en or.

Elle a également fait entrer dans le code de notation, un nouveau mouvement au saut, particulièrement difficile techniquement et qui porte désormais son nom, le Biles II.

A Paris, elle projette de signer un 6e mouvement de son cru, cette fois aux barres asymétriques, son agrès 'le plus faible'. S'il est validé, elle aura alors créé une figure sur chacun des quatre agrès (sol, saut, barres et poutre).