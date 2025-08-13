Gymnastique: La championne olympique Andrade renonce à concourir au sol pour raison de santé

Le
13 Aoû. 2025 à 05h54 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
La gymnaste brésilienne Rebeca Andrade a reçu le trophée du "comeback de l'année" lors de la 26e édition des trophées Laureus du sport, le 21 avril 2025 à Madrid.

AFP/Archives
JAVIER SORIANO
La gymnaste brésilienne Rebeca Andrade a annoncé mardi son retrait définitif de l'épreuve au sol, dont elle est championne olympique en titre, afin de préserver sa santé en vue des JO de Los Angeles-2028.

"Je ne ferai plus d'exercices au sol. Le sol est ce qui cause le plus d'impacts", a déclaré Andrade lors d'une conférence à Rio, citée par la presse brésilienne.

"Je suis une athlète de 26 ans avec cinq opérations du genou. Quand nous comprenons nos limites, il est fondamental de les respecter. Je sais que vous adorez quand je fais des exercices au sol, mais je peux encore montrer beaucoup sur les autres appareils", a poursuivi celle qui avait fait sensation à Paris en battant au sol la légende américaine Simone Biles.

"Je prends davantage soin de ma santé physique et mentale (...) C'est crucial pour les années à venir, où nous avons au moins une autre olympiade devant nous", a-t-elle expliqué.

De multiples blessures au genou entre 2015 et 2019 ont mis en danger sa carrière avant qu'elle ne devienne l'une des meilleures gymnastes du monde.

Après avoir fait ses débuts olympiques à Rio-2016, la native de São Paulo a été médaillée d'or au saut de cheval et d'argent au concours général aux JO de Tokyo, en 2021. A Paris, outre l'or au sol, elle a décroché l'argent au saut et de nouveau au concours général, puis le bronze dans l'épreuve par équipe, un palmarès qui fait d'elle l'athlète brésilienne la plus médaillée de l'histoire aux JO, femmes et hommes confondus.

Très populaire dans son pays, Andrade prépare actuellement les championnats du monde programmés du 19 au 25 octobre à Jakarta, en Indonésie.

