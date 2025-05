Gymnastique: le Français Léo Saladino vice-champion d'Europe du concours général

Le Français Léo Saladino est devenu vice-champion d'Europe de gymnastique artistique au concours général, jeudi à Leipzig (Allemagne).

Dix-huitième au terme des qualifications, Saladino a totalisé 81,430 points à l'issue des six appareils grâce à un parcours impeccable. Il n'a été devancé que par le Turc Adem Asil (82,398 pts), sacré pour la deuxième fois après 2023 grâce notamment à un passage impressionnant aux anneaux.

À 22 ans, Saladino décroche sa première médaille dans un championnat international et offre à la France un premier podium continental dans l'épreuve depuis Dimitri Karbanenko, en argent en 1998.

"J'ai essayé de faire le meilleur tour possible, je savais qu'il y avait un coup à jouer. Il y a eu zéro chute donc dans l'ensemble il n'y avait rien à redire", a déclaré à l'AFP le gymnaste d'Antibes. "Je suis content que le travail paye enfin. Cela lance le cycle olympique de la meilleure des façons."

La médaille de bronze est revenue au Hongrois Krisztofer Meszaros (81,164 pts) qui a devancé d'un rien un autre Français, Anthony Mansard. Le gymnaste de 18 ans, champion d'Europe junior de l'épreuve l'an dernier, a terminé au pied du podium pour seulement 66 millièmes. "Il était déçu mais je pense qu'il va vite se rendre compte que c'est énorme pour sa première année en sénior", a commenté Saladino.

L'équipe de France masculine entame à Leipzig le chantier de sa reconstruction. Pour la deuxième fois de suite, les Bleus n'étaient en effet pas parvenus à qualifier une équipe pour les Jeux olympiques l'an dernier.

Ils avaient démarré la semaine avec une solide cinquième place par équipes, un an après leur 11e place continentale. "On voulait faire un match réussi. Petit à petit, on remonte", s'est félicité Saladino.

Le Français peut encore viser une médaille lors de la finale des barres parallèles samedi, tandis que Mansard défendra ses chances en finale de la barre fixe.

Charpy et Osyssek proches du podium

Quelques heures avant la médaille de Saladino, les Bleues s'étaient également distinguées lors de la finale du concours général féminin.

Morgane Osyssek et Lorette Charpy, médaillées de bronze par équipes en début de semaine, ont terminé tout près du podium, signant leurs meilleurs classements européens dans l'épreuve.

Osyssek a pris la 4e place avec 52,000 points, à moins de 3/10es du podium, au lendemain de sa 4e place par équipes mixtes. Charpy, grâce notamment à un passage très réussi aux barres asymétriques, a totalisé 51,832 points pour prendre la cinquième place.

Le titre est revenu à la grande favorite italienne Manila Esposito sacrée avec 54,965 points. À seulement 18 ans, elle décroche ainsi le sixième titre européen de sa carrière, après sa médaille d'or au concours par équipes lundi et ses quatre couronnes continentales décrochées l'an dernier.