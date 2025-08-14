Gymnastique: Rebeca Andrade fait l'impasse sur les Mondiaux d'octobre

Rebeca Andrade honorée par les Américaines Simone Biles et Jordan Chiles sur le podium de l'épreuve au sol des Jeux olympiques de Paris, le 5 août 2024

La gymnaste brésilienne Rebeca Andrade, médaillée d'or au sol aux JO de Paris-2024, a décidé de couper avec la compétition en 2025 et fera l'impasse sur les Mondiaux de Jakarta (19-25 octobre), a confirmé mercredi son équipe à l'AFP.

Le service de communication d'Andrade confirme ainsi des propos de son entraîneur Francisco "Xico" Porath, qui avait déclaré au portail Globo Esporte: "Nous avons fait le choix de ne pas l'engager en compétition cette année".

"Elle restera active en salle de gym, en maintenant sa condition physique", a-t-il toutefois précisé, "en 2026, nous avons des engagements très importants. La phase de qualification olympique va commencer".

Mardi, l'athlète de 26 avait fait sensation en annonçant renoncer définitivement à l'exercice au sol, pour préserver sa santé, estimant que le sol soumettait son corps à trop "d'impacts". Mais elle entend poursuivre sa carrière sur les autres agrés.

Andrade est la sportive olympique la plus médaillée de l'histoire du Brésil, femmes et hommes confondus, avec six médailles en trois participations aux JO: deux d'or, trois d'argent et une de bronze. A Paris, elle avait reçu un hommage appuyée de la légende de la gymnastique Simone Biles, qui l'avait qualifiée de "reine" et honorée d'une révérence sur le podium du sol, où elle avait elle-même décroché l'argent.

Après avoir fait ses débuts olympiques à Rio-2016, la native de São Paulo a été médaillée d'or au saut de cheval et d'argent au concours général aux JO de Tokyo, en 2021. A Paris, outre l'or au sol, elle a décroché l'argent au saut et de nouveau au concours général, puis le bronze dans l'épreuve par équipe.