Hand: Fabregas remplace Luka Karabatic comme capitaine de l'équipe de France

Ludovic Fabregas célèbre la victoire de la France sur la Hongrie et sa qualification à l'issue du match de handball du tour préliminaire du groupe B entre la Hongrie et la France aux Jeux olympiques de Paris 2024, le 4 août 2024

Ludovic Fabregas a été élu lundi nouveau capitaine de l'équipe de France de handball, en remplacement de Luka Karabatic qui a souhaité passer la main car il ne pouvait pas se "projeter" jusqu'aux Jeux olympiques de 2028.

"J'en ai discuté avec +Gino+ (le sélectionneur Guillaume Gille, NDLR) il y a quelque temps. C'était une volonté de ma part: l'équipe de France arrive sur un nouveau cycle de quatre ans, et quatre ans c'est beaucoup, je ne peux pas me projeter aussi loin, je pense que c'est une bonne chose d'anticiper", a déclaré Luka Kabaratic lundi à la presse.

Le cadet des frères Karabatic, âgé de 36 ans (162 sél.), cède le brassard à Fabregas (28 ans, 149 sél.) après l'échec des JO, où les Bleus ont été éliminés en quarts de finale et où il a lui-même été en deçà de son niveau habituel.

Le pivot français Ludovic Fabregas (g) et l'arrière gauche français Nikola Karabatic lors match du tour principal du Championnat d'Europe EHF de handball EURO 2024 masculin entre la France et l'Autriche à Cologne, dans l'ouest de l'Allemagne, le 22 janvier 2024 AFP/Archives

"Il lui semblait assez peu probable ou assez peu réaliste d'imaginer qu'il puisse s'inscrire dans la durée de ce cycle qui nous emmène jusqu'à Los Angeles (JO-2028) et au Mondial-2029 (que la France organisera avec l'Allemagne, NDLR). Il y a eu l'envie pour lui de transmettre le brassard, qui a ouvert un moment d'élection: les joueurs ont élu leur capitaine", a expliqué Gille, sélectionneur des Bleus réunis depuis lundi à la Maison du handball à Créteil (Val-de-Marne) pour la première fois depuis les JO.

Ils affrontent la Suède mercredi à Orléans puis la Norvège samedi à Stavanger dans le cadre de l'EHF Euro Cup 2026.

Cette compétition mettra aux prises, durant la saison et par des matches aller-retours, les trois pays organisateurs de l'Euro-2026 (Danemark, Suède et Norvège) à la France, déjà qualifiée en tant que tenante du titre.

Décision conjointe

Gille a souligné que "c'est conjointement que cette décision (était tombée)". "(Elle vient) à la fois de l'initiative de Luka et du +process+ qui est le nôtre depuis quelques saisons: il y souvent en début de saison une sorte de vote de confiance pour savoir si les représentants sont toujours les bons", a développé le sélectionneur.

Fabregas, pivot en défense comme Luka Karabatic mais jouant aussi en attaque, a reçu "avec grand plaisir le brassard".

Le pivot français Ludovic Fabregas (c) dépasse l'arrière gauche allemand Julian Koester et tire lors du quart de finale de handball masculin entre l'Allemagne et la France au Jeux olympiques de Paris 2024, au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, le 7 août 2024 dans le Nord AFP/Archives

"C'est une réelle chance et fierté, j'espère remplir cette mission du mieux possible. La tâche n'est pas forcément simple, la responsabilité est d'autant plus importante vu la situation dans laquelle on est. C'est un challenge très excitant d'un point de vue personnel et collectif", a ajouté le joueur de Veszprem (Hongrie), champion olympique (2021), du monde (2017) et d'Europe (2024).

"Je sais que l'équipe de France et le capitanat sont entre de bonnes mains", a affirmé Luka Karabatic, qui était le capitaine depuis l'automne 2022, succédant alors à Valentin Porte qui avait décidé de se concentrer sur le seul rôle de joueur.

Porte a pris sa retraite internationale cet été quand Nikola Karabatic et Vincent Gérard ont eux mis fin à leur carrière.

"J'ai pris un coup de vieux au début de ce nouveau stage, beaucoup de joueurs emblématiques ont arrêté. Mon rôle a un peu évolué, j'ai un peu un rôle d'ancien qui peut se suffire à lui-même", a encore expliqué Luka Karabatic.