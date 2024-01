Hand: les Bleus dorés de l'Euro accueillis en héros

De l'or de l'Euro aux ors de la République: au lendemain de leur sacre continental, le quatrième de leur histoire, les handballeurs français ont retrouvé lundi l'Hexagone dans une euphorie intacte, toujours sur leur "nuage", et ont été reçus par Emmanuel Macron à l'Elysée.

Après l'or européen reconquis en Allemagne, les Bleus doivent maintenant décrocher le plus beau métal à Paris dans six mois lors des JO-2024 (26 juillet - 11 août), comme l'a souligné le président de la République, louant la "leçon d'engagement sportif et mental" des hommes de Guillaume Gille.

Après leur victoire renversante en demi-finale vendredi face à la Suède, les Bleus sont venus à bout du Danemark, triple champion du monde en titre, en finale (33-31 a.p.) dimanche à Cologne, redevenant ainsi les maîtres de l'Europe, dix après leur précédent sacre dans la compétition.

L'équipe de France de handball soulève le trophée après sa victoire en finale de l'Euro contre le Danemark à Cologne, Allemagne, le 28 janvier 2024 AFP

Désormais, "cap sur les JO-2024, le monde entier va vouloir venir à Paris pour vouloir vous battre et, vous, décrocher un nouveau titre", a lancé le chef de l'Etat à Nikola Karabatic et sa bande.

"J'ai une confiance immense parce que vous détestez perdre et que les Bleus ont déjà fait le doublé olympique en 2008 et 2012, le coach (Guillaume Gille) était là, Nikola aussi", a ajouté Emmanuel Macron, six semaines après avoir accueilli l'équipe de France féminine, fraîchement sacrée championne du monde au Danemark.

Même après un onzième titre international, la légende vivante du hand Nikola Karabatic n'était "pas redescendu du nuage" quand il a mis le pied dans la capitale, à la mi-journée, sur les quais de la gare du Nord.

"Hyper fort"

Le président français Emmanuel Macron (au centre) avec l'équipe de France de handball championne d'Europe au palais de l'Elysée, à Paris, le 29 janvier 2024 AFP

Avant même leur acclamation un à un à la descente de leur train par une trentaine de supporters agitant quelques drapeaux, les Bleus avaient goûté leur popularité à bord du train.

A un groupe de jeunes demandant une photo, le maître à jouer de l'équipe Nedim Remili s'est prêté à l'exercice avec un grand sourire, enjoignant le frère de Dika Mem, verres teintés sur le nez, à participer aussi. "Ils ne verront pas la différence", a dit, en éclatant de rire, celui désigné meilleur joueur du tournoi par le vote d'un jury et meilleur "ambianceur" de l'équipe de France.

Si le succès embellit toujours, les scènes de joie et de convivialité donnent une idée de l'importance dans ce groupe de l'inusable Nikola Karabatic, quarante ans dans moins de trois mois.

"C'est hyper fort pour moi d'avoir pu contribuer à ramener encore un titre à Niko avant sa fin de carrière", lance de lui-même Elohim Prandi, sauveur des Bleus en demi-finale contre la Suède et préféré d'Emmanuel Macron qui l'a pris à part pour lui parler "du week-end, du coup-franc, de plein de choses" lors de la réception.

"L'amitié", "secret de la victoire"

"Il y a beaucoup d'amitié, une ambiance incroyable dans l'équipe, confirmait +Kara+ en posant le pied Gare du Nord. C'est un bonheur d'être avec eux. C'est un vrai collectif. Je pense que c'est l'un des secrets de notre victoire."

A peine a-t-il fini sa phrase que Dylan Nahi et Nedim Remili, ayant emprunté le matériel de captation de la Fédération, jouent aux journalistes: "Est-ce que vous êtes le meilleur joueur de tous les temps?

– Ce n'est pas à moi de répondre.

– Vos coéquipiers sont unanimes pour le dire...

– Je pense que ce sont des fayots."

Pas effrayés par son programme, la bande avait bien poursuivi la fête dans son compartiment 27, aidée par la carte du wagon-bar de l'Eurostar, ex-Thalys, bien agrémentée en bières belges.

Le lancement d'une autre forme de compétition marathon se concluant lundi par des festivités dans la soirée à la Maison du handball à Créteil, siège de la Fédération.

Ils ont six mois avant de replonger dans le grand bain des JO et d'exaucer le voeu du président: "Il n'y a plus le choix, a-t-il prévenu. Vous allez nous offrir de grands Jeux l'été prochain."