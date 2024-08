Hand: les Bleus prennent le quart par la petite porte

Le Français Nedim Remili (c) entre deux Hongrois lors du tournoi olympique de handball, le 4 août 2024 à Paris

L'équipe de France de hand a évité le grand fiasco de son histoire, la perte de son titre olympique dès la phase de poules, mais s'est fait un peu peur dimanche contre la Hongrie (24-20) dans l'Arena Paris Sud survoltée, accédant tout de même aux quarts de finale.

Les Bleus rejoignent ces quarts par la petite porte, la quatrième place de la poule B (5 pts), la dernière qualificative, avec deux défaites (pour débuter), un nul et deux victoires (pour terminer).

Ils affronteront l'Allemagne mercredi au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq (Nord), lieu de la phase finale qu'ils espèrent le début d'une nouvelle aventure, libérés.

La pression justement pesait sur leurs épaules de champions d'Europe et olympiques en titre avant ce match qu'ils ne devaient pas perdre pour éviter une première sortie de route avant la phase finale.

Et une fin de carrière en eau de boudin pour la légende Nikola Karabatic, qui espère remiser les baskets à 40 ans sur une quatrième médaille d'or aux JO.

Le Français Nikola Karabatic (c) contre la Hongrie, le 4 août 2024 à Paris AFP

Ils ont gagné ce dernier match, portés par l'élan de leur nul miraculeux contre l'Egypte (26-26) suivi d'un succès contre la lanterne rouge argentine (28-21).

Aidés, aussi, par les quelque 5.000 supporters (moins une centaine de Hongrois) de l'Arena Paris Sud, qui ont joué leur rôle de huitième homme, recouvrant les premiers chants magyars, poussant les troupes en "défense, défense" et lors des temps faibles, exultant sur les buts ou les arrêts de Vincent Gérard.

Gérard décisif

Après avoir gagné son contre-la-montre pour disputer ses derniers JO, le gardien de 35 ans Vincent Gérard a été le fer de lance des Bleus (7/15 à la mi-temps, 11/30 au final), grand artisan du début de match réussi (6-2 au bout de 12 minutes).

C'est aussi en partie lui qui a sorti les Bleus de l'ornière après leur énorme trou d'air en début de seconde période.

Le gardien de but français Vincent Gérard contre la Hongrie, le 4 août 2024 à Paris AFP

Moins hermétiques en défense, transpercés par les missiles de Gabor Ancsin (4/6), retombant dans leurs approximations en attaque, pris dans la tenaille hongroise, ils ont peu à peu perdu pied, encaissant un 8-2 pour se retrouver menés de deux unités à l'entame du dernier quart d'heure (16-18).

Ils ont réussi à ne pas sombrer, repassant devant à seulement huit minutes de la fin, sur un but en contre-attaque de Valentin Porte (20-19).

Le retour français porte le sceau en partie des arrêts de Gérard et d'une défense retrouvée, la planche de salut depuis le trois matches face aux difficultés offensives, illustrées par la performance encore décevante de Nedim Remili (3/6 et quelques ballons perdus).

Après un arrêt du meilleur portier des JO-2021, Elohim Prandi, très précieux par son tir de loin (7/12), a offert une grosse bouffée d'oxygène aux Bleus (22-19, 55e), complètement libérés par un but de Ludovic Fabregas à la suite d'un tir hongrois contré par les grands bras de Karl Konan (23-19, 57e).

Le défenseur a alors invité le public à faire encore plus de bruit pour ces Bleus qui verront la phase finale. Par la petite porte, qu'ils espèrent laisser ouverte le plus longtemps possible.