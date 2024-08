Handball: les Bleues passent à côté contre la Norvège et n'auront que l'argent

Pas de doublé en or: l'équipe de France féminine de handball, sacrée à Tokyo, s'est inclinée en finale des Jeux olympiques face à la Norvège (29-21) samedi au Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq et doit se contenter de la médaille d'argent.

Invaincues jusqu'à présent dans ce tournoi olympique, les Bleues ont échoué face à leurs grandes rivales norvégiennes, qu'elles avaient battues en finale du Mondial en décembre dernier, plongeant les supporters français dans l'amertume, malgré une troisième médaille obtenue, après l'argent à Rio.

La déception est à la hauteur des attentes du public, qui avait pourtant vibré une première fois avant même le début de la rencontre, célébrant la médaille d'or obtenue par l'équipe de France de volley.

Mais ces Bleues sont passées à côté de leur finale en attaque, accumulant les pertes de balle et les tirs manqués, un peu comme face à la Suède qu'elles avaient finalement renversée en demi-finale. Il ne pouvait pas y avoir de déjà-vu face aux Norvégiennes de Henny Reistad (huit buts) et Kari Brattset (six buts), précises et en confiance.

Contrairement à la demi-finale irrespirable, les Françaises ont pourtant bien débuté la rencontre avec un 3-0 infligé à leurs meilleures ennemies. Solides en défense, et plutôt justes en attaque, elles ont vu leur jeu se déliter franchement lors des huit dernières minutes du premier acte.

La joie des Norvégiennes, sacrées championnes olympiques de handball face aux Françaises, le 10 août 2024 à Villeneuve-d'Ascq AFP

Elles ont encaissé un 6-2 dans ce laps de temps, malgré l'expulsion pour deux minutes de Marit Jacobsen (23e). De 11-9 pour la France (22e), le score est passé à 15-13 pour la Norvège à l'entracte...

Horacek en échec

Cet avantage de deux buts a encore grandi jusqu'à en atteindre six (43e), à mesure que les Françaises butaient sur la magnifique défense des "Norge". Les Bleues avaient beau répondre dans l'intensité, cela ne suffisait pas.

Le groupe d'Olivier Krumbholz, qui a sans doute disputé ses derniers Jeux, avait pourtant de quoi offrir une plus grande résistance. Mais plusieurs joueuses ont déçu, parmi lesquelles la capitaine Estelle Nze Minko et la patronne Tamara Horacek.

Nze Minko n'a pas inscrit le moindre but, tandis que Horacek en a marqué quatre grâce à des jets de sept mètres, mais aucun dans le jeu en cinq tentatives... Son tir de loin aurait pourtant été précieux face à une défense si resserrée. C'est justement cet atout qu'a tenté d'apporter Orlane Kanor (5/10), en vain.

Les Norvégiennes ajoutent une troisième médaille d'or à leur collection après leur doublé à Pékin (2008) puis Londres (2012), où leur gardienne emblématique Katrine Lunde (44 ans) était déjà là.

En revanche, l'armoire à trophées déjà bien remplie des handballeuses françaises, championnes du monde à trois reprises (2003, 2017 et 2023) et championnes d'Europe en 2018, reste donc, pour l'instant, garnie d'une seule médaille d'or olympique.