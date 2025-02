Handball: Luka Karabatic annonce la fin de sa carrière internationale

L'ancien capitaine de l'équipe de France de handball Luka Karabatic, champion olympique en 2021, a annoncé mardi prendre sa retraite internationale à l'âge de 36 ans.

"C'est avec émotion que je vous annonce la fin de mon aventure avec l'équipe de France", a écrit sur Instagram le pivot français, qui totalise 172 sélections avec les Bleus pour 182 buts.

En plus du titre olympique au Japon, Luka Karabatic avait également remporté deux titres de champion d'Europe en 2014 et plus récemment en 2024, ainsi que deux sacres mondiaux en 2015 et 2017.

Il a par ailleurs terminé son aventure en sélection avec une médaille de bronze aux Mondial, glanée au bout du suspense contre le Portugal (35-34) il y a moins d'un mois.

A l'occasion de cette ultime compétition, Luka Karabatic avait d'ores et déjà cédé son brassard de capitaine à Ludovic Fabregas. Il s'était aussi montré décisif en quart de finale, en qualifiant les Bleus pour le dernier carré grâce à un incroyable but au buzzer contre l'Egypte (34-33).

"Au delà de ses performances, +Loulou+ a marqué le groupe France par son état d'esprit en plaçant l'équipe au dessus de tout", a salué dans un communiqué de la fédération française son sélectionneur Guillaume Gille.

L'annonce de son départ de la sélection intervient quelques mois après celui du frère ainé des Karabatic, Nikola, qui avait pris sa retraite à l'issue des JO, terminés par une élimination cruelle en quart de finale contre l'Allemagne.

"L'idée a germé après les Jeux olympiques, peut-être même un peu avant, a indiqué l'intéressé dans une interview pour la fédération, lorsque mon frère Nikola a annoncé la fin de sa carrière en équipe de France, cela m'a fait réfléchir. (...) J'ai commencé à me demander : +Et toi, Luka, où en es-tu ?+".

"Après l'échec aux Jeux, je ne voulais pas finir sur une note amère. J'avais encore la possibilité de jouer une dernière grande compétition et d'essayer de clore cette aventure sur une belle note. C'est là que ma décision a pris forme", a-t-il ajouté, quelques semaines après la fin du Mondial.