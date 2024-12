Hand/Euro-2024: les Bleues en état de Grace

Portées par Grace Zaadi et Laura Glauser, les Bleues ont fait un grand pas vers les demi-finales de l'Euro féminin de handball en dominant largement le Monténégro (31-23) vendredi à Debrecen (Hongrie).

Les Françaises, avec leurs deux victoires en 24 heures dans le tour principal après leur succès de la veille face à la Roumanie (30-25) et leurs deux points acquis lors du tour préliminaire (contre la Pologne), comptent déjà six points.

Un nul dimanche contre la Suède, assommée par les Roumaines plus tôt dans la journée (27-25), leur suffira pour s'assurer une des deux premières places du groupe I, synonyme de qualification pour le dernier carré à Vienne.

. Le grand coup de Grace

Un "traquenard", voilà comment Sébastien Gardillou avait qualifié la rencontre contre le Monténégro, bourreau de la France il y a deux ans.

A l'Euro-2022, la dernière opposition entre les deux nations avait tourné en faveur des Monténégrines, qui avaient privé l'équipe de France d'une médaille de bronze (27-25 a.p) en Slovénie.

Grace Zaadi lors de la victoire des Bleues face a Monténégro le 6 décembre 2024 à Debrecen (Hongrie). Invaincue depuis le début de la compétition, l'équipe de France de handball s'est rapprochée des demi-finales de l'Euro AFP/Archives

Grace Zaadi était déjà là. Mais cette fois, il n'y a pas eu de suspense ni de piège tendu. Et la demi-centre tricolore y est pour beaucoup. Entrée en cours de première période, elle a été de presque tous les bons coups côté français.

De ses passes distillées à Chloé Valentini (6-3 à la 13e), Léna Grandveau (9-4 à la 17e), ou Lucie Granier (11-4 à la 20e), et de ses quatre buts en dix minutes (4/4 à la mi-temps), elle a permis aux championnes du monde en titre de ressortir à la pause avec une avance confortable 15-11. Au total, c'est un 7/10 qu'elle a enregistré à l'issue de la rencontre.

"Elle vole", a simplement déclaré sa capitaine Estelle Nze Minko (5/5 au tir vendredi soir), "elle est libérée, dans son élément, elle se sent hyper bien physiquement et mentalement. Ça me fait trop plaisir de la voir à ce niveau-là", un niveau où elle "fait du Grace", complète Sébastien Gardillou, "c'est-à-dire avoir la capacité de sortir des ballons dans des espaces réduits, d'envoyer les ballons au loin, de diriger le jeu."

La rencontre lui "a souri", estime la principale intéressée, qui avait vécu les JO de Paris avec un statut de remplaçante, "je me suis sentie bien, un peu à l'instar de l'équipe".

. Le mur Glauser

Et dans l'équipe, il y en a une autre qui "vole". Il est même devenu presque habituel d'écrire que Laura Glauser a fait un grand match, tant la gardienne des Bleues s'est montrée convaincante depuis le début de l'Euro, comme a pu l'être sa camarade Hatadou Sako.

La joueuse de Ferencvaros, en Hongrie, pourra ajouter cette opposition contre les Monténégrines dans son armoire à grandes performances.

Son bilan total (41% d'arrêts, à 11/27) en est déjà une bonne preuve, mais c'est surtout sur jet de 7 mètres qu'elle a épaté la galerie avec quatre arrêts sur six tentatives adverses.

"Je crois que je n'ai jamais fait autant d'arrêts de ma carrière sur penalty, donc c'est cool", en sourit la joueuse de 31 ans, "je m'amuse bien".

Et tout en s'amusant, les Bleues ont filé sereinement vers un deuxième succès, qui leur ouvre grande la porte du dernier carré à Vienne, objectif fixé par Sébastien Gardillou.