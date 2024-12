Hand/Euro-2024: pour le moment, les Bleues sont sur le bon chemin

Avec trois victoires en trois matches, l'équipe de France féminine de handball a idéalement entamé l'Euro et pourra s'appuyer sur plusieurs certitudes avant d'entamer jeudi le tour principal de la compétition à Debrecen, en Hongrie.

. Une défense appliquée

"Redevenir la meilleure défense du monde", telle était l'ambition affichée par Sébastien Gardillou avant même le début de son premier Euro à la tête des Bleues.

Si le sélectionneur tricolore n'a peut-être pas encore les réponses à toutes ses questions après trois rencontres, ses joueuses n'ont encaissé que 60 buts, soit le meilleur bilan des nations ayant disputé leurs trois matches lundi soir.

Les Bleues ont fait preuve d'une belle agressivité dans ce domaine contre la Pologne (35-22). Plus en difficulté contre l'Espagne, où elles n'ont notamment pas toujours su freiner la talentueuse Danila So Delgado, elles ont tout de même réussi à limiter l'impact adverse (22 buts).

D'un point de vue offensif, les Françaises pourront encore améliorer leur efficacité. Un bémol notamment constaté contre les Espagnoles selon Sébastien Gardillou, "On a très bien pris le match, on a trouvé des solutions franches mais on n'a pas su les convertir", avait-il noté.

La Française Laura Glauser dans ses cages tente d'arrêter un pénalty contre le Portugal le 2 décembre 2024 à Bâle en Suisse lors de la phase de groupes de l'Euro-2024 AFP

. Des gardiennes solides

Que ce soit Laura Glauser (21 arrêts au total), Hatadou Sako (14) voire Floriane André contre le Portugal lundi (8 arrêts), les gardiennes se sont toutes illustrées durant ces trois premières rencontres. L'entrée de Sako contre l'Espagne, et ses arrêts décisifs (5/10) en seconde période, ont été l'une des grandes satisfactions de la soirée.

"Ça n'existe pas une bonne défense sans bonne gardienne", abondait logiquement Gardillou. "Si je dois me satisfaire de quelque chose c'est effectivement de ça", avait-il déclaré après la rencontre contre les "Guerreras" espagnoles.

. Des cadres au rendez-vous

Chloé Valentini marque face au Portugal lors de la phase de groupe de l'Euro-2024 de hand féminin le 2 décembre 2024 à Bâle en Suisse AFP

Outre les gardiennes, si certaines cadres avaient été ménagées lors des premiers matches amicaux contre la Hongrie en octobre - Estelle Nze Minko, Chloé Valentini, Laura Flippes et Pauletta Foppa -, les joueuses phares des Bleues ont été globalement au rendez-vous de ce tour préliminaire, en lançant notamment idéalement les rencontres contre la Pologne et le Portugal (28-16). Moins en réussite contre les Portugaises, Chloé Valentini avait auparavant enregistré une efficacité quasi parfaite au tir (10/11 en deux matches) quand Grâce Zaadi et Laura Flippes figurent parmi les meilleures passeuses de la compétition à date (11 et 9 chacune).

. Du caractère et du plaisir

Déterminées contre la Pologne (35-22), sérieuses contre le Portugal (28-16), les vice-championnes olympiques ont aussi montré du courage devant l'Espagne, l'équipe qui les a fait le plus souffrir.

"On n'est pas brillantes mais on a du caractère, on s'est battues pour aller chercher cette victoire même s'il n'y a pas eu beaucoup de moments dans le match où on a trouvé le truc, que ce soit en défense ou en attaque", disait la capitaine Estelle Nze Minko samedi.

Après l'ultime victoire contre le Portugal, Sébastien Gardillou avait de son côté souligné l'état d'esprit général: "Elles prennent du plaisir, elles comprennent ce qu'on attend d'elles, je leur donne des indicateurs de performance qu'elles atteignent régulièrement, que demander de plus ? Elles progressent match après match." Et il faudra surement progresser encore pour aller accrocher les demi-finales.