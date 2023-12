Hand/Mondial-2023: quarts en vue et voyants au vert pour les Bleues

Un collectif qui monte en puissance, des individualités toutes concernées et les quarts de finale en approche: l'équipe de France féminine de hand a vécu "un match de rêve" contre l'Autriche (41-27) pour débuter le tour principal, mercredi à Trondheim (Norvège).

. A un pas des quarts

Les Bleues, en tête (6 pts) du groupe II en attendant le match de la Norvège (4 pts comme la Slovénie, victorieuse de la Corée du Sud) dans la soirée contre l'Angola, ne sont "pas encore qualifiées mais sur un chemin très positif" a reconnu le sélectionneur Olivier Krumbholz.

Elles pourraient ainsi se permettre de perdre vendredi contre les Sud-Coréennes si les Norvégiennes, tenantes du titre et à domicile, battent le même jour (mais après France-Corée) la Slovénie, seule équipe qui peut désormais les priver de la qualification.

Si les Slovènes accrochaient le match nul contre la Norvège, alors les Bleues auraient aussi besoin d'un point contre les Coréennes.

Seul une défaite de la Norvège les empêcherait d'être qualifiées (quel que soit le résultat de France/Corée du Sud) avant, justement, le choc entre les deux équipes dimanche.

Les quarts sont-ils dès lors déjà dans la poche? "Il ne faut pas se dire ça, ce serait mettre la charrue avant les boeufs, a répondu la gardienne Laura Glauser. Contre la Corée ce sera un match atypique, totalement différent de l'amical" remporté haut la main par la France à Caen juste avant le début du Mondial (36-19).

L'Autrichienne Ines Ivancok (en rouge) face aux françaises en défense lors du match entre la France et l'Autriche dans le Tour principal du Mondial de Hand le 6 décembre 2023 à Trondheim en Norvège NTB/AFP

. Un match référence

Menant 9 à 4 dès le quart d'heure de jeu puis 15 à 5 une dizaine de minutes plus tard, un écart conservé à la mi-temps (25-14), les championnes olympiques en titre ont livré leur "meilleure première période depuis longtemps", selon Krumbholz. Avant un léger relâchement après la pause, cependant moins long que contre l'Islande lors du deuxième match, par exemple (31-22).

La France est encore montée en puissance par rapport au tour préliminaire, même si l'adversité invite à la prudence.

"Je suis surtout ravie du sérieux qu'il y a eu dans la préparation, l'entame. On ne peut que prendre du plaisir sur ce genre de match", a expliqué Grâce Zaadi.

La demie centre et ses équipières se sont en particulier régalées, encore davantage que lors des matches précédents, des contre-attaques éclairs (10 buts) et tirs dans le but vide, avant que la gardienne ait le temps de revenir, après avoir encaissé un but ou récupéré le ballon.

"Plus les matches avancent, plus on avance collectivement. Défensivement on était beaucoup mieux, on a +monté+ tous les ballons, on savait que le grand espace était leur point faible et on a appuyé sur ça", a dit le pivot Sara Bouktit.

. Un festin collectif

La physionomie du match a permis au sélectionneur de donner un temps de jeu conséquent aux remplaçantes, "contentes de jouer et dynamiques", à l'image de l'arrière gauche Orlane Kanor (4 buts sur 6 tentatives) ou de Bouktit (7/8).

"Ça m'a fait du bien de jouer beaucoup, sur des périodes longues et pas par petits bouts. Je me suis sentie bien mieux défensivement" a expliqué Bouktit.

Laura Glauser (7 arrêts sur 21 tirs) a elle pu oublier dans le but sa mauvaise performance contre la Slovénie.

"C'est clair que depuis le début c'est pas +wahou+ (ses performances) mais tout le monde monte un peu crescendo. C'est sûr que ça fait du bien de faire un bon match", a commenté la gardienne.

Zaadi (un but et quatre passes décisives) a elle démarré pour la première fois du Mondial et pu poursuivre sa montée en régime après sa blessure à un pied. Tous les voyants sont au vert.