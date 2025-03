Indian Wells: la sensation Andreeva sort Swiatek, affrontera Sabalenka en finale

La sensation russe Mirra Andreeva, âgée de seulement 17 ans, a battu la tenante du titre Iga Swiatek vendredi et défiera la N.1 mondiale Aryna Sabalenka au tournoi WTA 1000 d'Indian Wells (Californie, Etats-Unis).

Devenue la plus jeune joueuse titrée en WTA 1000 à Dubai en février, Andreeva n'en finit pas de confirmer son nouveau statut de cador du tennis mondial.

Vendredi, elle a signé un exploit face à Iga Swiatek (N.2), ancienne N.1 mondiale, déjà deux fois titrée à Indian Wells, où elle s'était montrée jusque là intraitable.

La Polonaise n'avait plus perdu un set à Indian Wells depuis 2023, entre deux titres (2022 et 2024) et n'avait perdu que 12 jeux en quatre matchs cette année. La Russe lui en a pris 14 en une journée, bousculant la tenante comme rarement dans la vallée de Coachella.

L'enfant de Krasnoïarsk, passée ensuite à Cannes dans l'Elite Tennis Center du Français Jean-René Lisnard, a réussi à prendre le service de son adversaire à 5-4 dans la première manche, avant d'être débreakée dans la foulée, mais en se montrant parfaite au tie-break.

Dans une fin d'après-midi fraîche, l'adolescente russe a baissé de régime dans le deuxième set, balançant quelques fois sa raquette, mais toujours remotivée par son entraîneure, l'Espagnole Conchita Martinez, championne à Wimbledon en 1994.

La Bélarusse Aryna Sabalenka pendant son match contre l'Américaine Madison Keys, le 14 mars 2025 à Indian Wells AFP

Andreeva a su attaquer la troisième manche avec force: les deux premiers jeux, très disputés, lui ont offert un avantage de 2-0 qu'elle n'a plus lâché.

Le match a définitivement tourné lorsque Swiatek s'est mise à commettre de plus en plus de fautes, face à la solidité adverse.

Andreeva, qui fêtera ses 18 ans le 29 avril, est la plus jeune joueuse à se qualifier pour la finale à Indian Wells depuis la Belge Kim Clijsters en 2001.

Elle sera au pire 8e mondiale lundi, son meilleur classement, et peut espérer grimper au 6e rang en cas de succès en finale dimanche.

Mais il lui faudra pour cela grimper encore d'un cran et battre la N.1 mondiale bélarusse Aryna Sabalenka, dans une forme éblouissante.

Sabalenka a écrasé l'Américaine Madison Keys 6-0, 6-1 en demi-finale en seulement 51 minutes de jeu, prenant une revanche éclatante après sa finale perdue à l'Open d'Australie en janvier.

Un score ébouriffant contre Keys, jusque là la meilleure joueuse de la saison, qui restait sur 16 succès d'affilée après ses titres à Adélaïde et donc à l'Open d'Australie, son premier Grand Chelem.

Andreeva a déjà été battue deux fois sèchement par Sabalenka cette année, en demi-finale du WTA 500 de Brisbane (6-3, 6-2), puis en huitièmes de finale du Grand Chelem australien (6-1, 6-2).

Sabalenka n'a pas encore perdu un set en cinq matchs à Indian Wells, un tournoi qu'elle n'a jamais remporté.