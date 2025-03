Indian Wells: l'éclaircie Fils passe en quarts après un long jour de pluie

Le dernier Français en lice à Indian Wells, Arthur Fils, s'est qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 mardi, après une journée marquée par les interruptions liées à la pluie.

Il reste donc un coin de ciel Bleu au-dessus de la vallée de Coachella, habituellement aride mais bien arrosée mardi.

Grand espoir du tennis français à la progression fulgurante en 2023 et constante depuis, Arthur Fils, 20 ans, s'est pour la première fois frayé un chemin en quart de finale d'un Masters 1000, après avoir atteint les huitièmes à Paris-Bercy l'an passé.

Il est le plus jeune Français à atteindre les quarts d'un tournoi de ce niveau depuis Richard Gasquet à Montréal en 2006, à 20 ans également.

Il a su pour cela dompter l'Américain Marcos Giron 6-2, 2-6, 6-3 et surtout les conditions, alors que son match s'est étalé sur un peu moins de six heures avec deux interruptions météo.

Le Francilien a su saisir l'opportunité du jour face à un adversaire en forme -victoire contre le 5e mondial Casper Ruud au 2e tour- mais moins bien classé (48e mondial).

Il affrontera un gros morceau au prochain tour, le Russe Daniil Medvedev (6e), qui reste sur deux finales à Indian Wells.

"Trop lent"

Arthur Fils lors de son 8e de finale à Indian Wells contre l'Américain Marcos Giron, le 11 mars 2025 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Fils et Giron ont pu entrer sur le court une première fois en milieu d'après-midi pendant 9 minutes (1-1) avant d'être interrompus pendant plus de trois heures par la pluie.

Après la reprise à 19h09 (02h02 mercredi à Paris), le Français s'est montré le plus efficace pour empocher le premier set, avant d'être breaké et mené 3-1 dans le deuxième, moment d'une deuxième interruption, d'environ trois quarts d'heure.

Le match a de nouveau repris devant un public clairsemé à 20h50, Giron se montrant expéditif pour prendre la deuxième manche.

"J'étais derrière le score, j'essayais de rattraper, de rattraper, et puis après on s'est fait interrompre. C'était une sorte de faux rythme", a-t-il raconté.

Fils s'est en effet ressaisi en réussissant un excellent début de troisième manche, marquant huit points de suite pour breaker Giron puis mener 3-0, avant de parfaitement tenir son engagement pour le reste de la rencontre.

"Normalement, j'aime bien prendre mon temps, mais là je me suis dit qu'il fallait mettre de l'intensité, de l'énergie, j'enchaînais des points courts, et comme je me sentais bien, j'enchaînais pour garder le +momentum+."

En début de journée, après que la pluie a déjà repoussé le départ des matches d'une heure, la N.2 mondiale Iga Swiatek avait de nouveau été impériale face à Karolina Muchova.

Le Russe Daniil Medvedev face à l'Américain Tommy Paul en 8e de finale du Masters 1000 d'Indian Wells, le 11 mars 2025 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Après avoir perdu quatre jeux en tout lors de ses deux premiers matches, Swiatek a respecté sa moyenne en écrasant la Tchèque 6-1, 6-1.

Après avoir mené 4-0, puis 4-1, la Polonaise s'est adjugée le premier set sur une double faute de Muchova (15e mondiale), très peu inspirée, puis le second tout aussi facilement, le tout en 57 minutes.

Point spectaculaire de Rune

Swiatek, titrée en 2022 et 2024, n'a plus lâché un set à Indian Wells depuis une élimination en demi-finale en 2023.

Elle affrontera jeudi en quart de finale la Chinoise Zheng Qinwen (9e), vainqueur de l'Ukrainienne Marta Kostyuk (24e) 6-3, 6-2.

Le Danois Holger Rune (13e), interrompu une fois, a tout de même eu le temps de gagner en diurne contre Stefanos Tsitsipas (9e), 6-4, 6-4 alors que le Grec venait d'enchaîner sept succès dans la foulée d'un titre à Dubaï.

Mais Rune (13e) lui a été légèrement supérieur, plus précis dans les moments importants, convertissant 3 balles de break sur 5, contre 1 sur 6 pour Tsitsipas.

Le Danois a par exemple sauvé une balle de break dans la deuxième manche d'un improbable lob tapé en défense entre les jambes depuis le fond du court, dos au filet, l'un des points du tournoi.

La Polonaise Iga Swiatek lors de sa victoire contre la Tchèque Karolina Muchova, en 8e de finale du WTA 1000 d'Indian Wells, le 11 mars 2025 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Il s'impose ainsi pour la 4e fois en 4 confrontations contre le Grec et atteint, comme l'an passé, les quarts de finale du tournoi, où il sera favori contre le Néerlandais Tallon Griekspoor (43e).

L'Ukrainienne Elina Svitolina (23e), interrompue pendant trois heures, s'est offert un joli succès contre l'Américaine Jessica Pegula (4e) 5-7, 6-1, 6-2.

La nouvelle terreur du circuit, la Russe Mirra Andreeva (17 ans, 11e mondiale) a elle assommé la Kazakhe Elena Rybakina (7e) 6-1, 6-2, vainqueur du tournoi il y a deux ans.