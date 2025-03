Indian Wells: l'Ukrainienne Svitolina ressent le "soutien massif" du public américain

L'Ukrainienne Elina Svitolina, qui s'est qualifiée mardi pour les quarts de finale du tournoi WTA 1000 d'Indian Wells (Californie), a dit ressentir le "soutien massif" du public américain, et lui a adressé ses remerciements.

"Je ressens le besoin de jouer bien... J'ai le sentiment que c'est quelque chose qu'il me faut faire pour mon pays", a commenté sur ses réseaux sociaux Svitolina, 23e mondiale et victorieuse en trois sets mardi de l'Américaine Jessica Pegula (4e).

Elle a surtout exprimé son émotion et remercié le public américain pour son soutien, dans le sillage de la spectaculaire joute verbale du 28 février à la Maison Blanche entre les présidents américain Donald Trump et ukrainien Volodymyr Zelensky.

"Depuis cette réunion dans le bureau ovale, j'ai reçu beaucoup de messages de soutien de la part du peuple américain et aussi, de la part des personnes ici depuis mon arrivée pour ce tournoi, simplement pour témoigner de leur affection et de leur soutien à l'égard du peuple" ukrainien, a-t-elle relevé.

"Donc oui, c'est basé sur mon vécu personnel ici. Et à mettre en perspective avec le fait que j'ai joué contre trois Américaines", Ashlyn Krueger, Danielle Collins puis Jessica Pegula, a poursuivi l'Ukrainienne.

Sur la manière dont elle parvient à gérer l'actualité en plein tournoi, Svitolina, dont une partie de la famille vit à Odessa, sur les rives de la mer Noire, a dit s'efforcer de "compartimenter" les choses.

"Malheureusement, cela fait un très long moment que les nouvelles sont mauvaises en provenance d'Ukraine... Je continue de consulter l'actualité quotidiennement (mais) il y a un temps pour ça et un autre pour le tennis. Et aussi pour la famille", a souligné la joueuse âgée de 30 ans, dont la fille et son compagnon, le joueur français Gaël Monfils, sont présents à Indian Wells.

En quart de finale, elle affrontera la jeune joueuse russe, Mirra Andreeva (11e mondiale).