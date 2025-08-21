Italie: du neuf avec du vieux pour l'Inter, l'AC Milan et la Juventus

Simone Inzaghi, alors entraîneur de l'Inter Milan, après la défaite de son équipe en finale de la Ligue des champions contre le Paris SG, le 31 mai 2025 à Munich

Pour oublier une saison 2024-25 décevante et tenter de succéder à Naples, l’Inter Milan, la Juventus Turin et l’AC Milan ont fait le même choix pour le Championnat d'Italie 2025-26 qui débute samedi: miser sur un ancien joueur ou un ex-entraîneur.

. Inter Milan: tourner la page Inzaghi

L'entraîneur de l'Inter Milan Cristian Chivu durant le match de poules du Mondial des clubs contre Fluminense le 30 juin 2025 à Charlotte AFP/Archives

Habitué à collectionner les trophées ces dernières années, l'Inter a fini 2024-25 sans le moindre titre. Les Nerazzurri ont pourtant disputé deux finales et joué le titre de champion d'Italie jusqu'à la 38ème et dernière journée.

Mais si leur défaite contre leur grand rival milanais en finale de la Supercoupe d'Italie (3-2) en janvier, est anecdotique, leur déroute en finale de la Ligue des champions contre le Paris SG (5-0) et leur échec pour un point face à Naples dans leur course au scudetto ont laissé des traces.

Dans la foulée de sa deuxième défaite en trois ans en finale de la C1, l'Inter a perdu son entraîneur, Simone Inzaghi, arrivé selon lui en bout de cycle et recruté par le club saoudien d'Al-Hilal.

En quatre saisons sous sa direction, l'Inter a remporté six titres, dont le championnat 2024 et a souvent séduit avec un style offensif, avant de faire son âge en fin de saison dernière.

Pour lui succéder, l'Inter a surpris en choisissant un entraîneur avec seulement 13 matches de Serie A à son actif. Mais Cristian Chivu, 44 ans, connaît bien le club lombard, pour y avoir joué de 2007 à 2014 et fait ses premiers pas d'entraîneur, d'abord avec les équipes de jeunes de 2018 à 2021, puis à la tête de la réserve, de 2021 à 2024.

. Juventus Turin: stopper le déclassement

L'entraîneur de la Juventus Turin Igor Tudor lors de l'échauffement avant le 8e de finale du Mondial des clubs contre le Real Madrid le 1er juillet 2025 à Miami GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

Les tifosi du club le plus titré du football italien commencent à trouver le temps long: leurs célébrations du dernier titre de champion d'Italie remontent à 2020, une éternité pour la "Vieille Dame".

Il y a bien eu entre temps une Coupe d'Italie, en 2024, mais la saison 2024-25 les a confortés dans l'idée selon laquelle leur Juve, toujours en proie à des problèmes financiers, était en plein déclassement.

Les Bianconeri ont vite perdu contact avec Naples et l'Inter dans la course au titre et ont chuté en Ligue des champions dès les barrages d'accession aux 8e de finale face au PSV Eindhoven, ce qui a coûté son poste à Thiago Motta.

Ancien joueur de la Juve, Igor Tudor a d'abord succédé à Motta à titre provisoire. Comme il a arraché la 4e place finale, qualificative pour la C1, et qu'Antonio Conte a finalement décidé de rester à Naples, les dirigeants de la Juve ont récompensé le Croate avec un contrat à long-terme.

Sous la conduite de son nouveau directeur général, le Français Damien Comolli, le club piémontais a recruté l'international canadien Jonathan David et pérenniser le prêt de Francisco Conceiçao, en espérant faire de même pour Randal Kolo Muani, prêté par le Paris SG.

. AC Milan: "Mad Max", épisode 2

L'entraîneur de l'AC Milan Massimiliano Allegri lors d'une séance d'entraînement le 7 juillet 2025 à Milanello AFP/Archives

En un peu plus d'un an, l'AC Milan a connu quatre entraîneurs, Stefano Pioli, Paulo Fonseca, Sergio Conceiçao et, depuis le 30 mai, Massimiliano Allegri.

Les dirigeants lombards n'ont, cette fois, pas pris beaucoup de risques avec Allegri qui a déjà entraîné le Milan entre 2010 et 2014 et a collectionné six titres de champion d'Italie, dont cinq avec la Juventus Turin.

L'AC Milan, très décevant 8e du dernier championnat et éliminé de la C1 dès les barrages d'accession aux 8e de finale, "n'a pas besoin d'une révolution", a estimé Allegri. "Il faut simplement travailler dans l'ordre et avec responsabilité".

Malgré la retentissante arrivée du magicien croate Luka Modric, le Milan a perdu en substance et expérience avec les départs de Theo Hernandez (Al-Hilal), Tijjani Reijnders (Manchester City) et Emerson Royal (Flamengo). Pour son entrée en lice contre Cremonese, il devra aussi se passer de l'ailier portugais Rafael Leao, blessé à un mollet.

Mais Allegri ne désespère pas de récupérer Dusan Vlahovic, plus gros salaire de Serie A, dont la Juventus veut se débarrasser.