Italie: Gasperini aux commandes de l'AS Rome, Juric lui succéde à l'Atalanta

L'AS Rome a confié vendredi son poste d'entraîneur à Gian Piero Gasperini, longtemps aux commandes de l'Atalanta Bergame où il a été remplacé par Ivan Juric.

"L'AS Rome est ravie d'annoncer que Gian Piero Gasperini est le nouveau responsable technique de son équipe première", a expliqué la Roma, 5e du dernier Championnat d'Italie, dans un communiqué.

"La Roma, c'est un grand défi, j'ai besoin de relever des grands défis, de travailler dans une atmosphère passionnée (...) Il y a beaucoup d'adrénaline autour de ce club, c'est vraiment ce dont j'ai besoin", a-t-il expliqué sur le site internet de sa nouvelle équipe.

"Il y a tout ici pour réussir de grandes choses", a estimé Gasperini qui s'est engagé jusqu'en 2028.

Passé par le Genoa, l'Inter Milan et Palerme, le technicien de 67 ans s'est fait un nom en Italie et en Europe aux commandes de l'Atalanta qu'il a quittée la semaine dernière après neuf saisons.

Sous sa direction, l'Atalanta a remporté la Ligue Europa 2024, le deuxième trophée de son histoire, et s'est installée parmi les meilleures équipes de Serie A (3e cette saison).

La "Dea" a participé à la Ligue des champions à quatre reprises, avec comme meilleur résultat un quart de finale en 2019-20.

Juric licencié en novembre par la Roma

Le "Gasp", réputé pour son football offensif et pour ses coups de gueule, rejoint un club qui a connu une saison 2024-25 mouvementée. La Roma a limogé deux entraîneurs, Daniele De Rossi et Ivan Juric, entre août et novembre, avant de faire sortir de sa retraite Claudio Ranieri.

Le technicien italien a relancé l'équipe qui était 13e à son arrivée et qui a terminé la saison avec un impressionnant bilan de 16 victoires pour cinq nuls et une seule défaite depuis mi-décembre.

Ranieri, désormais conseiller spécial de la famille Friedkin, a un rôle moteur dans le choix de son successeur.

Le nouvel entraîneur de l'Atalanta Ivan Juric, alors aux commandes de Southampton, lors du match de Championnat d'Angleterre contre Tottenham le 6 avril 2025 AFP/Archives

L'Atalanta a officialisé peu après l'annonce de la Roma l'arrivée de Juric qui a signé un contrat de deux ans.

Sa nomination est une surprise de taille, puisqu'il reste sur deux échecs retentissants, avec la Roma donc, où il n'est resté que deux mois (12 matches, dont 4 victoires, 3 nuls et 5 défaites), et Southampton, relégué en 2e division anglaise (16 matches, dont deux victoires, un nul et treize défaites).

Mais l'entraîneur croate, en concurrence avec Thiago Motta pour ce poste, peut s'inscrire dans la continuité de Gasperini qui l'a entraîné au Genoa, puis intégré dans son staff à l'Inter Milan, puis à Palerme.

Juric, 49 ans, a notamment entraîné Vérone, de 2019 à 2021, puis le Torino, de 2021 à 2024, avec pour meilleur résultat en Serie A une 9e place en 2019-20 et 2023-24.