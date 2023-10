Italie: la Juventus arrache la victoire au bout du temps additionnel

Le défenseur italien de la Juventus, Andrea Cambiaso (C), célèbre le but de son équipe lors du match de Serie A italienne Juventus contre Hellas Verona à l'Allianz Stadium de Turin, le 28 octobre 2023

La Juventus Turin a dominé outrageusement Vérone, mais a dû attendre la sixième et dernière minute du temps additionnel pour s'imposer 1 à 0 lors de la 10e journée du Championnat d'Italie, samedi.

Grâce à ce succès, le troisième consécutif en championnat, la Juve est le nouveau leader de la Serie A avec 23 points devant l'Inter (2e, 22 pts) et l'AC Milan (3e, 21 pts) qui affronte respectivement l'AS Rome (8e, 14 pts) et Naples (4e, 17 pts) dimanche.

Andrea Cambiaso a inscrit le seul but du match en propulsant le ballon au terme d'un improbable cafouillage devant le but de Vérone.

Le défenseur italien a libéré ses coéquipiers et tout un stade, frustrés par le déroulement d'un match à sens unique.

"Ce sont trois points importants et, je pense, mérités, mais il ne faut pas s'emballer, il faut continuer comme ça si on veut atteindre notre objectif", a insisté Cambiaso.

Par deux fois, les Bianconeri ont cru avoir ouvert la marque grâce à Moise Kean et par deux fois la VAR a annulé le but pour un hors-jeu de quelques centimètres (13e), puis par une faute sur un joueur de Vérone en début d'action (53e).

"Il fallait confirmer la victoire contre l'AC Milan (1-0 le week-end dernier à San Siro, NDLR). On a toujours cru qu'on pouvait gagner ce match, mes joueurs ne se sont jamais découragés, je suis très contents d'eux", a insisté l'entraîneur de la Juve Massimiliano Allegri.

"On a encore des choses à améliorer, mais j'ai un groupe très motivé et très enthousiaste", a relevé le technicien italien.

Plus tôt, l'autre club du Turin, le Torino, avait signé sa première victoire depuis plus d'un mois après trois défaites et deux nuls en s'imposant 1 à 0 à Lecce.

Le Toro est désormais 13e (12e).