Italie: la Juventus et l'AC Milan restent dos à dos

Le défenseur de la Juventus Federico Gatti durant le match entre son équipe et l'AC Milan le 27 avril 2024 à Turin

La Juventus Turin et l'AC Milan, surclassés cette saison par l'Inter Milan, ne sont pas parvenus de se départager (0-0) samedi lors de l'affiche de la 34e journée du Championnat d'Italie.

La Juve s'est créée les occasions les plus franches, notamment sur un coup franc de Dusan Vlahovic (45+2) et une double occasion de Filip Kostic et de Danilo (50e).

Mais elle a buté sur le gardien de l'AC Milan Marco Sportiello, titularisé en remplacement de Mike Maignan qui a ressenti une douleur aux adducteurs à l'échauffement.

Son coéquipier en équipe de France, Olivier Giroud a quitté ses coéquipiers à la 71e minute après avoir reçu un coup sur un genou.

L'AC Milan qui restait sur une défaite 2-1 lundi dans le "derby di Milano", synonyme de 20e titre de champion pour l'Inter, n'a jamais inquiété le gardien de la Juve.

Ce nul fait toutefois les affaires de l'AC Milan qui, 2e avec 16 points d'avance sur la 6e place, est quasiment assuré de son billet pour la prochaine Ligue des champions.

La Juve, elle, peut encore trembler après ce quatrième match nul consécutif: sa place sur le podium (3e, 65 pts) ne tient plus qu'à trois points. Elle peut voir revenir Bologne (4e, 62 pts) dès dimanche, voire l'Atalanta (6e, 54 pts) d'ici la fin de la saison.

Dimanche, l'Inter, leader avec 16 points d'avance sur l'AC Milan, reçoit le Torino et fêtera dans la foulée son titre de champion avec un défilé dans les rues de Milan.