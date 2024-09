Italie: la Juventus et l'Inter se réveillent

Quand leurs buteurs font mouche, tout est plus facile pour la Juventus et l'Inter Milan qui ont repris des couleurs samedi en battant respectivement le Genoa (3-0) et l'Udinese (3-2) grâce à des doublés de Dusan Vlahovic et Lautaro Martinez.

Après six journées, la Juventus n'a toujours pas perdu, ni encaissé de but, une première dans son histoire. Elle a surtout mis fin à une inquiétante série de trois nuls consécutifs en Serie A.

Dusan Vlahovic a ouvert la marque sur pénalty (48e) dans un match disputé à huis clos après des violents affrontements entre supporters du Genoa, ultras de la Sampdoria et la police en milieu de semaine en Coupe d'Italie.

L'attaquant serbe a doublé la mise avec son quatrième but de la saison tout en puissance (55e).

A la 89e minute, le Portugais Francisco Conceicao, servie par une autre recrue estivale, le Français Khéphren Thuram, a inscrit son premier but sous le maillot bianconero.

"C'était un bon match, de la part des titulaires comme des remplaçants, mais je crois qu'on aurait pu s'imposer plus largement", a analysé l'entraîneur de la Juve, Thiago Motta.

L'attaquant de la Juventus Turin Dusan Vlahovic après avoir marqué contre le Genoa lors de la 6e journée du Championnat d'Italie le 28 septembre 2024 à Gênes AFP

"Dusan (Vlahovic) est un joueur qui travaille beaucoup à l'entraînement comme en match, jamais satisfait, il est très important pour cette équipe", a-t-il ajouté.

La Juve, déjà leader après la 2e journée, a repris provisoirement les commandes de la Serie A avec douze points, soit un de plus que le Torino, qui affronte la Lazio dimanche.

"Semaine délicate"

L'attaquant de l'Inter Lautaro Martinez après son deuxième but contre l'Udinese le 28 septembre 2024 à Udine AFP

Ses deux grands rivaux, l'Inter et l'AC Milan, vainqueur vendredi de Lecce (3-0), sont sur ses talons avec onze points.

Après un mois d'attente, l'Inter a renoué avec la victoire sur le terrain de l'Udinese.

Six jours après sa défaite dans le derby contre l'AC Milan (2-1), le champion d'Italie en titre n'a pas perdu de temps: il ne lui a en effet fallu que 43 secondes pour prendre l'avantage grâce à Davide Frattesi.

L'Udinese, leader après la 4e journée, a égalisé par Christian Kabasele (35e), avant d'être mis KO par un doublé de Lautaro Martinez. L'Argentin, muet jusque là, a redonné l'avantage à son équipe dans le temps additionnel de la première période.

Le capitaine de l'Inter a porté le score à 3-1 au retour des vestiaires (47e) sur un centre de Marcus Thuram.

"Gagner ici est toujours difficile, on s'est beaucoup parlé cette semaine, on a bien travaillé et on a décroché une victoire importante", s'est réjoui Martinez au micro de la plateforme DAZN.

"Je suis très satisfait. C'est une belle victoire, après une semaine délicate à la suite de notre défaite dans le derby", a renchéri son entraîneur Simone Inzaghi.